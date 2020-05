Sama konsolidacja nie rozwiąże problemów górnictwa. Co planuje rząd?

W ramach prac nad programem dla górnictwa Ministerstwo Aktywów Państwowych analizuje możliwości i zasadność konsolidacji w segmencie węgla energetycznego. Tymczasem polskie górnictwo znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji. Kopalnie się starzeją, a nowe nie powstają. Trzeba schodzić coraz głębiej z wydobyciem, rośnie poziom zagrożeń naturalnych. Import węgla do Polski wzrósł, a trend ten wygląda na długotrwały.

Nierentowne wygaszać?

Kwestie ewentualnej konsolidacji pozostają jednak na razie na poziomie ogólnej deklaracji.- Natomiast na pewno jest zbyt wcześnie, żebym odnosił się do szczegółów tego planu. Analizujemy różne modele i różne działania, które muszą być podjęte - wskazał wicepremier Jacek Sasin.Wykluczył przy tym objęcie taką konsolidacją Jastrzębska Spółkę Węglową, której kopalnie wydobywają głównie węgiel koksowy. Tym samym zdementował plotki o rzekomych pracach dotyczących podmiotu, który miałby skupiać aktywa węglowe zarówno energetyczne, jak i koksowe. W samą Jastrzębską Spółkę Węglową biją m.in. działania w branży automotive, która z uwagi na pandemię koronawirusa wstrzymała produkcję. Także producenci stali wygasili moce produkcyjne przez pandemię.Przygotowywany teraz plan dla górnictwa ma zostać przedstawiony do końca czerwca. Oczekuje go górniczy management oraz górnicze związki zawodowe.Ten plan ma dać gwarancje, że rentowne górnictwo będzie mogło funkcjonować w warunkach rynkowych, a przy tym musi być on społeczne akceptowalny. Nie brak opinii, że z tym może być problem, gdyby jednak okazało się, że niektóre nierentowne aktywa górnicze trzeba będzie wygaszać. Zapowiada się zatem na poważne rozmowy na linii właściciel-górnicze związki zawodowe.Wicepremier Sasin ocenił 15 maja, że jest za wcześnie, aby odpowiedzieć na pytanie, czy obecna nadpodaż krajowego węgla będzie oznaczać konieczność likwidacji niektórych kopalń. Komponentem programu dla górnictwa ma być także przedstawienie zapotrzebowania na surowiec węglowy przez krajową energetykę.Intencją resortu aktywów państwowych jest, żeby nie dochodziło już do sytuacji braku korelacji między ilością wydobywanego węgla a zapotrzebowaniem energetyki na ten surowiec.Duże zapasy węgla oraz będący skutkiem pandemii, spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, a co za tym idzie na węgiel, to aspekty przybliżające perspektywę likwidacji aktywów nierentownych.W Polskiej Grupie Górniczej w roku 2019 aż 21 proc. wydobycia przypadało na nierentowne kopalnie. Kiedy się spojrzy na kopalnię zespoloną Ruda oraz kopalnie Sośnica i Wujek, to one generowały duże straty. W roku 2020 te straty będą o wiele większe.- Przez to program stopniowego wychodzenia z węgla może u nas przyspieszyć - wskazał w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk mBanku.Wiadomo tyle, że przedstawienie planu dla górnictwa przez resort aktywów państwowych powinno oznaczać również rzetelny i konstruktywny dialog z przedstawicielami strony społecznej. Potrzebne są konkretne działania w ramach wypracowanego consensusu.Czytaj także: PGG: porozumienie na miesiąc, ale co dalej?