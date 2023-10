Sami od węgla nie odchodzą, ale namawiają do tego innych

Indie chcą nakłonić kraje rozwinięte, żeby do 2050 roku stały się nie tyle neutralne, ile raczej ujemne pod względem emisji dwutlenku węgla. Pomimo że same od węgla nie odchodzą.

Jak wskazuje Reuters, Indie, które sprzeciwiają się wezwaniom do zobowiązania się do dotrzymania ostatecznego terminu zaprzestania własnego wykorzystania węgla i innych paliw kopalnych, mają przedstawić swoją propozycję na szczycie klimatycznym COP28 w Dubaju jeszcze w tym roku (COP28 odbędzie się w dniach 30 listopada - 12 grudnia).

Indie argumentują to w ten sposób, że da to gospodarkom wschodzącym więcej czasu na wykorzystanie paliw kopalnych do celów rozwojowych.

- Bogate kraje powinny stać się emitentami netto o ujemnym bilansie emisji przed 2050 rokiem, aby umożliwić światu osiągnięcie celu globalnego zerowej emisji netto do tego roku, jednocześnie umożliwiając krajom rozwijającym się wykorzystanie dostępnych zasobów naturalnych na rzecz wzrostu gospodarczego - powiedział jeden z urzędników rządowych, cytowany przez Reutersa.

Kraje rozwinięte, w tym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada i Japonia, dążą do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. Chiny zobowiązały się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2060 roku, podczas gdy Indie zobowiązały się osiągnąć ten cel do 2070 roku.

- Po prostu nie jest możliwe, aby Indie zobowiązały się dotrzymać harmonogramu zaprzestania węgla. W najbliższej przyszłości węgiel stanie się podstawą kraju, nawet jeśli w hipotetycznej sytuacji technologie magazynowania i ograniczania emisji staną się opłacalne - stwierdził inny urzędnik, cytowany przez Reutersa.

Dane pokazują, że elektrownie węglowe dostarczają 73 proc. energii elektrycznej zużywanej w Indiach.

Światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. Dwaj najwięksi producenci węgla, tj. Chiny i Indie, odnotowały wysoki wzrost produkcji tego surowca. Produkcja węgla w Chinach w 2022 roku osiągnęła poziom około 4,5 mld ton. To wzrost o 11 proc. rok do roku. W Indiach natomiast w 2022 roku produkcja węgla wzrosła w stosunku do 2021 roku o 12 proc. - do poziomu 0,9 mld ton.