Sasin: Będziemy inwestować w energetykę węglową

Będziemy inwestować w sektor węglowy i energetykę węglową, nie rezygnujemy jednak z transformacji energetycznej –powiedział w Katowicach wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Występując na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, poświęconym m.in. modyfikacji planów transformacji energetycznej w związku z wojną na Ukrainie, wicepremier zaznaczył, że będzie się to wiązało z modyfikacją planu dla górnictwa, także wobec potrzeby bardzo szybkich decyzji w zakresie inwestycji w ten sektor.





"W poprzednich latach, kiedy kierunek był tylko w jedną stronę, (…) prowadzenie dużych inwestycji było bezcelowe. (…) Dzisiaj ta sytuacja zmienia się. Wiemy, że będziemy potrzebowali znacznie dłużej węgla i będziemy potrzebować tego węgla, nawet w tej bliskiej perspektywie więcej, niż dotychczas" - podkreślił.

"W związku z tym będziemy ograniczać inwestycje w energetykę gazową: tam, gdzie zostały rozpoczęte, będą kontynuowane, ale raczej nie będziemy w tej chwili planować nowych, dużych inwestycji w tym zakresie" - uściślił szef MAP.

Czytaj też: Sasin: chcemy, by węgiel mógł zasilać polską energetykę dłużej niż do 2049 r.

Nawiązując o decyzji polskiego rządu o embargu na węgiel rosyjski uznał, że najlepiej byłoby go zastąpić krajową produkcją. "To wymaga inwestycji, to nie jest tanie, ale jestem zdeterminowany, aby takie inwestycje w tym zakresie miały miejsce. Jest podobne zdanie na ten temat pani minister klimatu Anny Moskwy" - zapewnił.

"W pełni zgadzamy się co do potrzeby inwestycji zwiększających wydobycie, ale również inwestycji w sektor energetyki węglowej - zmierzamy do tego, aby utrzymać w dłuższej perspektywie czasu możliwość pracy bloków węglowych" - zaznaczył Sasin, deklarując inwestycje w modernizacje bloków na to paliwo.

Zastrzegł, że rząd nie zakłada całkowitego odejścia od transformacji energetycznej, chce ją natomiast dostosować do możliwości wynikających z polskich warunków. "Rozmawiamy i nie są to łatwe rozmowy, z przykrością też muszę powiedzieć, że jakichś szczególnych efektów osiągnąć się tu na razie nie dało - rozmawiamy z naszymi partnerami europejskimi, że nowa sytuacja za naszą wschodnią granicą wymaga również nowego przemyślenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej" - powiedział.

"Na razie słyszymy, że nasz pomysł na wydłużenie okresu korzystania z paliwa węglowego jest w jakiejś formie do zaakceptowania przez naszych partnerów, natomiast to nie oznacza całego przemodelowania polityki klimatycznej" - wyjaśnił.

"Nie ustajemy w tych rozmowach, będziemy rozmawiać, natomiast w tej chwili ceny certyfikatów CO2 znacząco spadły, więc może nie jest to na dzisiaj tak bardzo dotkliwe, jak było jeszcze kilka miesięcy temu. Chcielibyśmy jednak założyć pewną stabilność tego układu i tego procesu" - zadeklarował wicepremier.