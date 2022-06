Sasin: odbudowujemy polskie górnictwo

My dzisiaj polskie górnictwo odbudowujemy, po latach wygaszania - powiedział w środę w Sejmie wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To zasługa rządów Prawa i Sprawiedliwości, że w ogóle mamy jeszcze dzisiaj w Polsce wydobycie węgla - dodał.

Poseł Krzysztof Bosak (Konfederacja) w środę podczas plenarnego posiedzenia Sejmu zwrócił się z mównicy z wnioskiem o pilne zwołanie debaty w sprawie rynku węgla i skali wydobycia węgla w Polsce.

W odpowiedzi na słowa Bosaka głos zabrał minister Sasin.

"To, że w ogóle mamy jeszcze dzisiaj w Polsce wydobycie węgla, to zasługa rządów Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział.

Dodał, że kiedy w 2015 r. Zjednoczona Prawica wygrała wybory i sformułowała rząd, "polskie górnictwo było w stanie opłakanym, było w ruinie".

"Jak wyglądała polityka was, droga opozycjo, w stosunku do polskiego górnictwa, to bez ogródek i bez żenady o tym opowiadała wicepremier waszego rządu Elżbieta Bieńkowska w rozmowie utrwalonej na taśmach w restauracji +Sowa i Przyjaciele+. Wtedy mówiła, że prezesi państwowych spółek górniczych, których tam obsadziliście, zajmowali się tylko libacjami. (...) Tak wyglądała wasza polityka wobec górnictwa" - powiedział Sasin.

Jak wskazał, obecny rząd "dzisiaj polskie górnictwo odbudowuje". "Odbudowujemy po latach wygaszania" - podkreślił. Wyjaśnił, że chodzi o kontynuowanie wydobycia na takim poziome jak dzisiaj, ale i jego zwiększenie. "Również planujemy i wdrażamy inwestycje, które pozwolą nam w najbliższych latach mieć więcej węgla" - poinformował. "Bardzo proszę, nie przeszkadzajcie nam w tym, my sobie z tym poradzimy" - zaapelował.

Sejm w środę zajmuje się rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Przewiduje on rekompensaty dla sprzedawców za sprzedaż gospodarstwom domowym po cenie nie wyższej niż 996,60 zł za tonę brutto paliw stałych takich jak węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.