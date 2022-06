Sejmowa komisja ds. energii przeciwna poprawkom do projektu nowelizacji prawa geologicznego

Sejmowa Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych odrzuciła w środę zgłoszone przez Koalicję Obywatelską poprawki do projektu nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy emerytalnej. KO chciała m.in. podporządkowania Wyższego Urzędu Górniczego premierowi, zamiast szefowi MAP.

Chodzi o przygotowany w Ministerstwie Aktywów Państwowych projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu, po którym ponownie trafił on do sejmowej komisji ds. energii. Komisja - zgodnie z rekomendacją rządu - negatywnie zaopiniowała wszystkie pięć zgłoszonych poprawek.

Regulacja zakłada zmianę w strukturze nadzoru górniczego - zlikwidowany ma być Specjalistyczny Urząd Górniczy (SUG), nadzorujący m.in. urządzenia wyciągowe, transportowe i energetyczne w kopalniach; jego załogę i kompetencje ma przejąć Wyższy Urząd Górniczy (WUG). Inną proponowaną zmianą jest dodanie w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przepisów zawierających definicje odkrywki, kopalni oraz przodka; ma to uporządkować kwestie związane z przyznawaniem emerytur i rent górniczych, głównie dla pracowników górnictwa węgla brunatnego.

Zgłaszający poprawki poseł KO Krzysztof Gadowski argumentował, iż Prezes WUG, powinien być włączony do organów centralnej administracji rządowej i znaleźć się pod bezpośrednim nadzorem szefa rządu. Poseł przypomniał, iż do 2015 roku WUG podlegał ministrowi środowiska, zaś obecnie pieczę nad Urzędem sprawuje resort aktywów, co oznacza, iż temu ministerstwu podlega zarówno organ kontrolujący, jak i podmioty przezeń kontrolowane, czyli spółki węglowe. Poprawka oraz trzy związane z nią kolejne, zostały odrzucone przez komisję.

Uznania większości posłów nie znalazła także poprawka poszerzająca katalog osób wykonujących pracę w "odkrywce" o maszynistów pociągów przewożących urobek do miejsca składowania.

Projekt nowelizacji wróci teraz pod obrady Sejmu. Sprawozdawcą będzie poseł PiS Grzegorz Matusiak.