Serial o umowie społecznej w górnictwie w najtrudniejszym momencie

Negocjowanie kwestii dotyczących umowy społecznej w górnictwie nie jest proste. Dziś kolejne rozmowy. - Strona społeczna wykazała już maksimum dobrej woli i teraz czas na rząd - komentuje dla portalu WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. Z kolei Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, apeluje do związkowców, żeby „zakończyli ten trwający od dłuższego czasu serial, którego w Polsce prawie nikt nie rozumie”.

Umowa, czyli beletrystyka polityczna

I wskazuje, że skuteczne prawnie są bowiem ustawy, czy akty prawne wyższego rzędu.- A sama umowa społeczna będzie tak naprawdę beletrystyką polityczną, świadczącą o intencjach, a niekoniecznie do końca realną - ocenia Markowski. - Zwłaszcza w perspektywie tak wieloletniej.Markowski podkreśla, że jesteśmy w przededniu takich problemów gospodarczych, że rzeczywistość za dwa, trzy lata może zupełnie wywrócić dotychczas znane nam doktryny gospodarcze.- Przypomnę tylko, że podpisywanie różnego rodzaju porozumień ze społecznością górniczą na Śląsku ma już długoletnią tradycję. Wystarczy przypomnieć podpisany w 1996 roku kontrakt regionalny, który negocjowałem po stronie rządowej wraz z wicepremierem Romanem Jagielińskim a naszym partnerem był Marek Kempski, ówczesny szef regionu Solidarności, a późniejszy wojewoda - zaznacza Jerzy Markowski. - Podobne umowy podpisywał rząd Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza ówczesna premier Ewa Kopacz. Wspólną cechą tych wszystkich porozumień jest to, że nikt o nich już nie pamięta. Rzeczywistość gospodarcza zmienia się bowiem w Europie szybciej niż wyobraźnia sygnatariuszy każdego porozumienia - dodaje Markowski.Jednocześnie zaznacza, że my w Polsce stale nie możemy zrozumieć, że przez kolejnych 30-40 lat nie będziemy mieli alternatywy dla energetyki węglowej.- A podstawowym sposobem na obronienie suwerenności energetycznej kraju poprzez dostęp do własnego węgla jest modernizacja górnictwa w celu ochrony konkurencyjności - podkreśla Markowski. - Jeżeli tego nie zrobimy, to przez najbliższych 30-40 lat Polska - aktualnie największy w Unii Europejskiej producent węgla kamiennego i drugi po Niemczech producent węgla brunatnego - stanie się największym w Europie rynkiem zbytu węgla kamiennego i znaczącym importerem energii elektrycznej - podsumowuje Jerzy Markowski.