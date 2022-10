Siatkarze w kopalni. Zjechali prawie kilometr pod ziemię

Przed meczem z Aluronem CMC Wartą Zawiercie drużyna siatkarzy Jastrzębskiego Węgla oraz sztab szkoleniowy zjechali 950 metrów pod ziemię w Ruchu Borynia.

Siatkarze zapoznali się z procesem drążenia wyrobiska, a potem dotarli do ściany wydobywczej

Siatkarzom towarzyszył Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kilkunastoosobowa ekipa zawodników i przedstawicieli sztabu szkoleniowego Jastrzębskiego Węgla miała okazję zapoznać się z technologią wydobycia węgla oraz specyfiką pracy górników dołowych.

Po pobraniu lamp oraz aparatów ucieczkowych zawodnicy i szkoleniowcy zjechali szybem na poziom 838 metrów. Stamtąd koleją podziemną udali się w rejon partii „F” kopalni, by dalej zejść pochylnią na poziom 950 metrów, bezpośrednio do oddziału robót przygotowawczych. Tam siatkarze zapoznali się z procesem drążenia wyrobiska, a potem dotarli do ściany wydobywczej. Na powierzchnię powrócili po kilku godzinach.

Na zawodnikach Jastrzębskiego Węgla zjazd na dół kopalni zrobił ogromne wrażenie. - Ten dzisiejszy poranek to było trudne, ale i znaczące doświadczenie. Pokazało nam, jak ciężka jest praca górników. Także dla nas jako drużyny jest to pewnego rodzaju lekcja. My ze swojej strony możemy zadeklarować, że zrobimy wszystko, by osiągać dla klubu sukcesy - mówił Benjamin Toniutti, kapitan Jastrzębskiego Węgla.

Wtórował mu wywodzący się z górniczej rodziny Rafał Szymura. - Cieszę się, że miałem okazję zjechać na dół i zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Teraz doceniam, jak ciężka jest to praca i ile ludzie muszą w nią włożyć wyrzeczeń i serca. Nigdy nie wierzyłem ojcu, ani kuzynom, że jest na dole tak trudno, a rzeczywiście jest to kawał ciężkiej roboty - podkreślał pochodzący z Rybnika Szymura, przyjmujący Jastrzębskiego Węgla. - Jesteśmy wdzięczni górnikom, bo tak naprawdę oni robią to dla nas. Gdyby nie wydobywali węgla, my nie mielibyśmy pracy. Z mojej strony mam więc ogromny szacunek dla ludzi, którzy pracują pod ziemią. Myślę, że taka „wycieczka” przydałaby się każdemu człowiekowi, żeby docenić jak ważna dla Śląska jest praca górników - dodał.

JSW jest sponsorem strategicznym Jastrzębskiego Węgla od 2005 roku

Po wizycie w kopalni zawodnicy i trenerzy spotkali się z władzami spółki i kopalni Borynia-Zofiówka.

- Cieszę się, że zawodnicy skorzystali z tej możliwości i zobaczyli, jak pracują górnicy. Wielu z was ta wizyta pewnie poszerzyła perspektywy. Widzę, że jesteście po niej zadowoleni. Dziś życzę wam odpoczynku, a w kontekście całego sezonu wielu sukcesów na niwie sportowej, bo mocno na was liczymy - podkreślał Łukasz Szlązak, dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka.

