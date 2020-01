Siemens jednak zrealizuje kontrakt dla australijskiej kopalni węglowej

Niemiecki koncern Siemens zapowiedział, że zrealizuje kontrakt na dostawę systemów sygnalizacyjnych dla jednej z kopalni węgla w Australii. Wcześniej aktywiści klimatyczni domagali się od firmy wycofania z porozumienia i protestowali pod jej biurami - podaje w poniedziałek agencja Bloomberga.

Mając na uwadze kwestie środowiskowe Siemens założy specjalny komitet ds. zrównoważonego rozwoju, który będzie miał możliwość blokowania projektów firmy. Jednocześnie koncern zapowiedział, że zrealizuje kontrakt w Australii. Chodzi o budowę kopalni węgla w stanie Queensland w północno-wschodniej części kraju. Za całość projektu odpowiada firma z Indii - Adani. Projekt ten od dawna wywołuje protesty aktywistów klimatycznych.

"Wiem, że większość z was liczyła na więcej. (...) Mimo że empatycznie podchodzę do spraw środowiskowych, to jednak muszę równoważyć różne interesy udziałowców" - tłumaczył w niedzielnym komunikacie dyrektor generalny firmy Joe Kaeser.

W zeszłym tygodniu przeciwko Siemensowi występowali aktywiści z grupy Piątki dla Przyszłości oraz inspirująca ich do działania Greta Thunberg. Aktywiści zwracają uwagę, że obecne pożary w tym kraju są wynikiem ocieplania się klimatu napędzane w dużej mierze emisjami CO2 ze spalania węgla kamiennego. W 2016 roku Australia była największym eksporterem węgla na świecie i odpowiadała za dostawy 32 proc. tego surowca.

Aktywiści planują na poniedziałek kolejną rundę demonstracji przed budynkami Siemensa w mieście Duesseldorf w zachodniej części kraju.

Wcześniej do władz Siemensa zwrócił się australijski minister surowców naturalnych Matt Canavan. W liście z 18 grudnia prosił aby koncern nie ulegał "hałaśliwej antywęglowej mniejszości". W jego ocenie zniszczenie tej gałęzi przemysłu bardzo negatywnie wpłynie na sytuację finansową milionów osób.

Pożary w Australii objęły do tej pory ponad 8 mln hektarów buszu, zabiły co najmniej 25 osób i niezliczoną liczbę zwierząt. Ogień zniszczył ok. 2 tys. domów.

Piątki dla Przyszłości to grupa, która w drugiej połowie 2018 roku rozpoczęła regularne, piątkowe strajki dla klimatu. Uczestniczy w nich głównie młodzież szkolna.