Sierpień 80 do posłów PiS: kłamliwa i tchórzliwa polityka rządu w górnictwie i energetyce

Sierpień 80 wystosował informację dla posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w sprawie polityki rządu Mateusza Morawieckiego wobec górnictwa i energetyki oraz Śląska.

Niedostatek energii za progiem

Zdaniem Sierpnia 80 takim samym kłamstwem wobec całego społeczeństwa, są nierealistyczne obietnice zawarte w PEP-ie w zakresie, zastąpienia energii z węgla, energią z atomu i morskich farm wiatrowych.- Do roku 2033 żadna elektrownia atomowa nie powstanie, a do roku 2030 nie będziemy w stanie uzyskiwać z bałtyckich farm wiatrowych, mocy zapisanych w rządowym dokumencie. Wiedzą to doskonale ministrowie tego rządu, mówią o tym liczne analizy - wskazuje związek.- W tych okolicznościach decyzje, takie jak te o wyłączeniu bloków węglowych w elektrowni Dolna Odra, odstąpienie od budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C w Ostrołęce, zaniechanie inwestycji w odkrywkę Złoczew dla elektrowni Bełchatów, czy pośpieszna likwidacja kopalń węgla kamiennego na Śląsku, są decyzjami szkodliwymi, słusznie budzącymi sprzeciw i oburzenie, tych którym los Polski i jej obywateli nie jest obojętny - zaznacza związek.Według Sierpnia 80, w ich konsekwencji Polskę czeka niedostatek energii, blackout, a także coraz głębsze uzależnienie się od rosyjskiego gazu i importowanej z Niemiec energii.- Wobec powyższego oczywistym staje się, dlaczego rząd Mateusza Morawieckiego nie wywiązał się ze zobowiązania zawarcia Umowy Społecznej do 15 grudnia. Nie chodzi bowiem o zawarcie jakiejkolwiek Umowy i jej przedstawienie w Unii Europejską, z którą rząd nie ma żadnych, nawet wstępnych uzgodnień. Chodzi o obłudną grę, w wyniku której, rząd polityką faktów dokonanych stawia stronę społeczną pod ścianą, w sytuacji bez wyjścia - podkreśla związek. - Dlatego zamiast merytorycznych negocjacji, mamy grę na czas, ciągłe zwlekanie, powoływanie kolejnych komisji i jałową dyskusję - podsumowuje związek. Pod informacją podpisany jest Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.Zobacz też: Tu zaszła zmiana. Czyli, co politycy PiS o górnictwie mówili...