Sierpień 80 do premiera: ludzie mają prawo czuć się oszukani i zdradzeni

Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 wyraża swoje pełne oburzenia zdziwienie, że rząd, na czele którego Pan stoi, bezkrytycznie realizuje szaleńczą politykę Unii Europejskiej. Doprowadzi to już wkrótce do całkowitej dewastacji polskiej gospodarki, a znaczną część polskiego społeczeństwa wpędzi w skrajne ubóstwo - zaznacza Sierpień 80 w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego.

Związek podkreśla w liście do premiera, że bezczynność rządu wobec bezmyślnej polityki klimatycznej UE dotknie nie tylko górnictwo węglowe.

Sierpień 80 wskazuje, że Unia chce dokonać zniszczenia tak górnictwa, jak i rolnictwa, hutnictwa, transportu, branży budowlanej czy przemysłu motoryzacyjnego oraz wielu innych branż.

Ogłoszony wyrok śmierci w postaci zaostrzenia kursu klimatycznego, parcie na siłę do radykalnego podwyższenia i przyśpieszenia celów neutralności klimatycznej, zabije całe branże, a pracowników pozbawi pracy i płacy, co uderzy w setki tysięcy rodzin, o które ponoć się tak troszczycie - zaznacza Sierpień 80.