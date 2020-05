Sierpień 80 do premiera: walka z koronawirusem czy dobijanie Śląska i górnictwa?

Komisja Krajowa Sierpnia 80 wystosowała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. - Podczas gospodarskiej wizyty w Katowicach ogłosił Pan Premier, że wszystko jest pod kontrolą i wydobycie na kopalniach zostanie wznowione. Zadowolony z sobie wrócił Pan do Warszawy. Tymczasem na Śląsku, zamiast ruszyć wydobycie na kopalniach, na których do tej pory było zatrzymane, następuje zatrzymanie kolejnych kopalń - zaznaczono w liście, pod którym podpisał się przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek.

Do dziś dnia takiego pomysłu na górnictwo rząd nie ma. Powoduje to frustrację i rozgoryczenie wśród górników. Nie wiadomo jak branża ma funkcjonować nie tylko w najbliższych latach, ale nawet w najbliższych miesiącach”.W liście napisano także: „rządu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Posła ze Śląska, na tyle nie obchodzi śląskie górnictwo, że nie był w stanie odnieść się do tak prostej w swym zamyśle, lecz niezwykle istotnej sprawy dla wszystkich Polaków, jak pozyskanie osocza od górników-ozdrowieńców”.- Górnicy z WZZ Sierpień 80 we współpracy z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie wyszli z apelem do wszystkich górników o oddawanie osocza, którzy gorzej przechodzą tę chorobę. Są hospitalizowani i pod respiratorami walczą o życie. Wyszliśmy z inicjatywą, zaznaczając tylko i uczulając rząd, że aby było to masowe, musi zostać spełniona jedna mała rzecz.Otóż, górnicy jako jedyna grupa zawodowa, muszą odrabiać (odpracowywać) dni honorowego krwiodawstwa. Ludzie oddający cząstkę siebie, aby ratować życie innych nie mogą być za to karani, a tym jest obowiązek odpracowywania dnia, w którym to robią. Stąd był nasz niedzielny (17.05) apel do rządu, do resortów pracy, zdrowia i aktywów państwowych.Aby anulować te bzdurne przepisy. Niestety, ten apel po dziś dzień pozostał bez odpowiedzi. Nawet takiego, minimalnego wysiłku podjąć Wam się nie chce! To pokazuje w jak małym stopniu Pański rząd zainteresowany jest rozwiązywaniem problemów, a w jak dużym chodzi o pozorowanie działań i propagandę - zaznaczono w liście do premiera.Napisano także: „wspólny apel związkowców i medyków został zignorowany i przemilczany, ponieważ pochodził m.in. od związkowców, a tych władza również Pańskiego rządu chce widzieć jako rzucających kamieniami, palących opony, nieodpowiedzialnych chuliganów. Zignorowaliście i zamilczeliście słuszną i wzniosłą inicjatywę tylko dlatego, że nie pasowała Wam do wcześniej napisanego scenariusza”.- Ponadto, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie chce rozpocząć program badania górników-ozdrowieńców z Covid-19 celem badań pod kątem powikłań w układzie oddechowym wywołanych w obliczu tej nowej choroby. Czy także ta inicjatywa pozostanie bez odpowiedzi? My, górnicy i medycy podsuwamy rządowi gotowe rozwiązania, lecz z Waszej strony cisza. Bo macie ważniejsze według siebie rzeczy na głowie.W tej sytuacji, trudno się dziwić, że fala niepokoju na Śląsku i wśród górników narasta. Premier i Poseł ze Śląska powinien o tym wiedzieć i wyciągnąć z tego wnioski - napisano w liście do premiera.Czytaj też: Sama konsolidacja nie rozwiąże problemów górnictwa. Co planuje rząd?