Sierpień 80 do prezydenta i premiera: interweniujcie w sprawie Ostrołęki C

Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 zwraca się z wnioskiem o interwencję w trybie pilnym, w związku przystąpieniem do decydującej fazy wyburzenia i całkowitego zniszczenia inwestycji w blok węglowy Ostrołęka C w Ostrołęce.







Ochronić przed katastrofą

I wskazuje, że "Koszt wytworzenia energii z węgla to 120 - 140 zł, z offshore 301 zł. Inne źródła energii nie są tańsze. A więc, koszty wytwarzania tej energii, będą co najmniej dwukrotnie wyższe od tych, wytwarzanych z tradycyjnych źródeł, których się pozbywamy, albo które niszczymy, nie pozwalając na ich powstanie, jak Ostrołęka C w Ostrołęce".- Nikt nam nie odpowiedział na pytanie, dlaczego, mamy wydać 900 miliardów złotych, aby wybudować coś, co jest dwukrotnie droższe, niż to co już posiadamy? To szaleństwo. Zniszczymy naszą gospodarkę, naszą suwerenność energetyczną, nasze społeczeństwo, które będzie musiało płacić coraz więcej za energię elektryczną i ciepło. W imię czego?Zwracamy się z apelem o powstrzymanie wyburzania inwestycji Ostrołęka C, i podjęcia zgodnej z naszym interesem, decyzji o kontynuacji budowy tej elektrowni, do Was jako najważniejszych osób w państwie. Państwo i jego instytucje muszą stanąć na wysokości zadania, chroniąc nas przed katastrofą. Muszą też rozliczyć tych, którzy podejmują decyzje sprzeczne dla naszego Kraju i obywateli - podkreśla Sierpień 80. Pod pismem podpisał się Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.