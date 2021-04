Sierpień 80 ostro o polityce rządu wobec górnictwa: to zdrada interesu narodowego

Sierpień 80 wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego oraz do posłów PiS w którym w mocnych słowach krytykuję politykę rządu wobec górnictwa i energetyki - Bezkrytyczne i całkowite podporządkowanie polityki energetycznej Polski, dyktatowi klimatycznemu UE, stanowi zagrożenie dla polskiej gospodarki i suwerenności państwowej. Polityka ta, wpędzi też nasze społeczeństwo, w skrajną biedę i całkowite uzależnienie od krajów takich, jak Niemcy i Rosja - twierdzą związkowcy z Sierpnia 80.

Wojna wypowiedziana polskiemu węglowi

7. Doprowadzi nas to, do całkowitego uzależnienia naszej gospodarki od importu gazu i węgla. Będziemy utrzymywać miejsca pracy w innych rejonach świata, niszcząc je w Polsce.8. Mitem jest to, że przestawiamy naszą gospodarkę na źródła energetyki odnawialnej. Nie zdołamy zaspokoić zapotrzebowania gospodarki z produkcji OZE. Jest to produkcja niezwykle droga i niewydolna. Szacuje się, że energia z OZE jest co najmniej trzykrotnie droższa od energii wytwarzanej z energetyki konwencjonalnej ( bez karnego haraczu za emisję CO2). Energetyka oparta na OZE jest też co najmniej trzykrotnie mniej wydolna od energetyki konwencjonalnej. Już za klika lat zabraknie nam więc energii i będziemy zmuszeni, do jej importu na ogromną skalę oraz importu gazu do jej produkcji.9. Skrajną hipokryzją, jest więc sprzeciw PiS -u i rządu Mateusza Morawieckiego, wobec rosyjsko - niemieckiego gazociągu Nord Stream 2, bo już za kilka lat, będziemy zmuszeni do kupowania ogromnych ilości rosyjskiego gazu za pośrednictwem Niemiec z tego gazociągu. Niemal całkowicie uzależnimy naszą gospodarkę od importu energii lub surowców do jej produkcji.10. Z tych samych powodów PiS i rząd Mateusza Morawieckiego, skaże Polaków na nędzę i ubóstwo energetyczne. Będziemy musieli płacić za energię elektryczną i ciepło, co najmniej trzy razy więcej, choć już dziś w wyniku polityki klimatycznej UE, płacimy nie mało. Jednak to co nas czeka za kilka lat oznacza wzrost cen energii o 300 i więcej procent.11. O hipokryzji PiS i rządu Mateusza Morawieckiego świadczy również to, że w sprawie jedynej alternatywy, jakim dla energetyki konwencjonalnej opartej na węglu kamiennym i brunatnym, mogłaby być energetyka atomowa, przez wiele lat nie zrobiono nic.To jedyne pewne źródło stabilnej energii, które pozwoliłoby nam obronić się przed polityką UE. Atom to jedyne wolne od węgla stabilne i pewne źródło energii, które może być używane przez dziesiątki lat. Niestety w tej sprawie nie zrobiono nic. Nie mamy, ani lokalizacji, ani decyzji z kim i w jakiej technologii chcemy budować bloki atomowe. W tej sprawie, mimo uprawianej propagandy PiS i rząd Mateusza Morawieckiego, od sześciu lat nie posunął nas o ani jeden krok do przodu.12. O tym że polityka klimatyczna UE jest szalona i szkodliwa dla społeczeństw UE w tym Polski, świadczy całkowite bankructwo UE, wobec kłopotów państw UE, wynikających z ostatnich pandemicznych problemów. Świadczy o tym również to, że od szeregu lat gospodarka państw UE, ulega całkowitej degradacji i zwijaniu się. Kolejne branże i sektory gospodarcze, na skutek tej polityki, wycofują się z krajów UE.Europa staje się skansenem światowej gospodarki, przegrywając wyścig o gospodarczy rozwój. Widać to choćby w statystyce. Spośród najważniejszych 100 koncernów o globalnym zasięgu, w ubiegłym roku tylko nieliczne pochodzą z Europy. W pierwszej dziesiątce takich koncernów, nie ma ani jednej europejskiej firmy. W pierwszej pięćdziesiątce, jest siedem europejskich firm o światowym znaczeniu. Jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu, taka sytuacja była nie do pomyślenia. Pokazuje to, jakiej degradacji ulega europejska gospodarka i jak bardzo, przegrywamy wyścig z resztą świata.13. Polityka klimatyczna UE, jest także całkowicie nieskuteczna, w realizacji głównego celu, jaki sobie stawia, czyli ochrony klimatu i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Produkcja i emisja gazów przenosi się w inne regiony świata, gdzie normy ekologiczne, prawa pracownicze i obywatelskie, są czystą abstrakcją. Parafrazując Billa Gates'a temperatury w Berlinie i Paryżu nie przestaną rosnąć, o ile nie przestaną rosnąć w Indiach, Malezji i przemysłowych rejonach Chin.Wyrzucamy produkcję z Europy w inne regiony świata, aby potem stamtąd sprowadzać produkowany tam towar kontenerami i konsumować go w Europie. Nie ma to nic wspólnego z ochroną klimatu, służy jedynie zwiększaniu wyzysku i fałszywemu poczuciu moralnej wyższości, że my Europejczycy zmniejszyliśmy emisję, powodując jej znaczący wzrost w innych rejonach świata.Gdyby UE poważnie traktowała politykę klimatyczną, brałaby pod uwagę nie tylko to, jak produkcja na danym obszarze wpływa na emisję CO2 ale również, jak konsumpcja na tym obszarze wpływa na tą emisję. Ten sam Bill Gates w swojej książce "Jak ocalić świat" podaje, że "gdyby uwzględnić wszystkie produkty, które konsumujemy, ale wytwarzane są gdzie indziej, emisje Wielkiej Brytanii byłyby o jakieś 40 procent wyższe". Niemal pewne jest, że gdyby uwzględnić to, w przypadku bogatych krajów europejskich, takich jak Niemcy, Francja, czy kraje takie jak Belgia lub Holandia emisje te byłyby o 40 - 50 wyższe.14.Dobrym tego przykładem jest wojna, jaką UE wypowiedziała polskiemu węglowi, choć wydobycie i zużycie węgla w świecie cały czas rośnie, a Polska produkuje ułamek procenta światowej produkcji. Nawet jeśli w stu procentach zrezygnujemy z wydobycia, to w skali świata nic się nie zmieni. Polska wydobywa zaledwie około 60 milionów ton rocznie, a światowa produkcja to ponad 8 miliardów ton, a jej roczny przyrost to kilkaset milionów ton.15. O tym, jak bardzo fałszywa jest polityka UE, świadczy również to, że udając walkę o klimat, poprzez system kar za emisję CO2, Europa, a także Polska tracą, rzeczywistą szansę na skok cywilizacyjny i poprawę klimatu.Sposobem na to jest wykorzystanie narzędzi, jakimi są nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Chodzi między innymi o produkcję wodoru z węgla, wychwytywanie i przechowywanie CO2. Napowierzchniowe zgazowywanie węgla na wodór i produkcja energii, ciepła oraz paliwa wykorzystywanego w światowym transporcie, który odpowiada za 16 procent światowej emisji, może być rozwiązaniem naszych obecnych problemów.Wodór, produkowany z węgla, którego Polska ma pod dostatkiem, może się stać paliwem przyszłości. Już w tej chwili pracują nad tymi technologiami światowe potęgi takie jak USA i Japonia. Zamiast tego wolimy uzależniając naszą gospodarkę od gazu, którego posiadamy niewystarczające ilości. Zamiast tego UE i rząd Mateusza Morawieckiego woli uzależniać nas od gazu, pchając nas w zastępowanie elektrowni węglowych gazowymi, choć te drugie są nie mniej szkodliwe dla klimatu."- To tylko niewielka część zarzutów, jakie należy postawić temu rządowi, który godząc się na realizację szalonej i szkodliwej polityki UE, skazuje nas na katastrofę i rolę pariasów w niedalekiej przyszłości - podkreśla Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.Zobacz także: NABE budzi ostre kontrowersje