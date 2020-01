Sierpień 80 pisze do ministra Sasina: sytuacja w górnictwie jest bardzo zła

Import węgla zza granicy nadal jest na wysokim poziomie. Nie po to przecież rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego wynegocjował w Unii Europejskiej dobre warunki dla węgla, by wypychać z rynku polski surowiec i zastępować go tym importowanym z Rosji! - podkreślają związkowcy z Sierpnia 80 w piśmie do ministra Sasina.

Sierpień 80 wskazał w piśmie do ministra Jacka Sasina, że głęboko wierzy, że podjęte działania pozwolą szybko rozwiązać problem olbrzymich zwałów węgla przy kopalniach.

I dzięki temu widmo zatrzymania tych kopalń oraz wysłania górników na przymusowe postojowe się nie ziści.

Według Sierpnia 80 należy wprowadzić rozwiązania systemowe tak, aby uniknąć tego typu problemów raz na zawsze.



- W tym tygodniu postaramy się rozwiązać problem zwałów węgla zalegających przy kopalniach - zapewnił w wystąpieniu w Radio Puls wicepremier, szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że będzie rozmawiał o tym z pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa i prezesami spółek energetycznych.



Czytaj więcej: Minister chce rozwiązać problem węgla na przykopalnianych zwałach



"Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” z satysfakcją przyjęła Pańskie wystąpienie w Radio Plus, gdzie zapewnił Pan m.in., że jeszcze w tym tygodniu postara się Pan rozwiązać problem zwałów węgla zalegających przy kopalniach. Ponadto stwierdził Pan Premier, że monitoruje sytuację od kilku dni, od momentu, kiedy dostał informację, że taka sytuacja ma miejsce. Jako, że zawiadamiającym o problemie był WZZ „Sierpień 80”, wyrażamy swoje zadowolenie z szybkiej reakcji na nasze pismo. Świadczy to wyraźnie o tym, że górnictwo i górnicy traktowani są poważnie" - zaznaczył Sierpień 80 w piśmie do Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych.

- Sytuacja branży górnictwa węglowego jest bardzo zła. Import węgla zza granicy nadal jest na wysokim poziomie. Nie po to przecież rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego wynegocjował w Unii Europejskiej dobre warunki dla węgla, by wypychać z rynku polski surowiec i zastępować go tym importowanym z Rosji! - zaznaczono w piśmie do ministra Sasina.



Sierpień 80 wskazuje w nim, że import jest nadal bardzo wysoki i zagraża funkcjonowaniu naszych kopalń, chociaż przedstawiciel rządu odpowiedzialny za górnictwo bagatelizuje tę sytuację, stwierdzając publicznie, że import spada.



- Mówi to w okolicznościach, kiedy na zwałach polskich kopalń zalega rekordowo dużo węgla, co zagraża ich prawidłowemu funkcjonowaniu, a spadający import w roku 2019 przyrównywany jest do sytuacji z roku 2018, kiedy import ten był rekordowo wysoki. Jak można cieszyć się ze spadającego importu, kiedy jego wielkość jest nadal tak wysoka, że zagraża funkcjonowaniu polskich kopalń i o wiele milionów ton przewyższa import z czasów, kiedy polskim górnictwem zarządzała nieprzychylna mu ekipa Donalda Tuska?! - zaznacza Sierpień 80 w piśmie do ministra Sasina.



I przypomina, że w piątek 10 stycznia br. z udziałem odpowiedzialnego za górnictwo ministra Adama Gawędy odbył się Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.



- Podczas tych obrad strona społeczna ponownie bezskutecznie wnioskowała o przedstawienie wykazu spółek Skarbu Państwa i spółek od nich zależnych, które uczestniczą w procederze importu węgla z Rosji do Polski, nie tylko by zastępować polski węgiel rosyjskim, ale i by nim dalej obracać i na nim zarabiać. Niestety, minister Adam Gawęda nie był w stanie udzielić żadnych informacji na temat spółek Skarbu Państwa sprowadzających węgiel z Rosji, pomimo tego, że na poprzednim posiedzeniu Zespołu Trójstronnego jednoznacznie się do tego zobowiązał - wskazuje Sierpień 80 w piśmie do ministra Jacka Sasina.