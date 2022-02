Sierpień 80 pisze do premiera w sprawie pensji górników z PGG

Związek zawodowy Sierpień 80 wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego oraz do zarządu Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 działający w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, zwraca się o podjęcie pilnych działań, zabezpieczających górników Polskiej Grupy Górniczej przed konsekwencjami związany z błędami we wprowadzaniu Polskiego Ładu. Żądamy natychmiastowej nadpłaty utraconych środków. Błędy popełnione przy wprowadzaniu Polskiego Ładu nie mogą obciążać górników" - podkreśla związek.