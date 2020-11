Sierpień 80 pisze do wiceministra Sobonia w sprawie kopalni Krupiński

Związek zawodowy Sierpień 80 wystosował pismo do Artura Sobonia, wiceministra aktywów państwowych. - Do naszego związku dotarły informacje, że kopalnia Krupiński ma zostać przekazana lub sprzedana obcemu kapitałowi. Według tych informacji chodzi o kapitał niemiecki. Czy jest to prawda? Zaznaczamy, że w 2017 r. nasz związek oraz inne związki zawodowe walczyły o utrzymanie kopalni w ruchu, przeciwstawiając się jej likwidacji - zaznacza w piśmie do Artura Sobonia Sierpień 80.

Związek wskazuje, że swego czasu właściciel postanowił, że 31 marca 2017 roku kopalnia zostanie wyłączona z działalności i przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK).

- Innymi słowy postawiono ją w stan likwidacji. Właściciel stwierdził wówczas, że wydobycie węgla jest nieopłacalne i w ramach całej restrukturyzacji górnictwa należy ją jak najszybciej zlikwidować - twierdzą związkowcy.

Od 2017 roku rozpoczął się proces likwidacyjny, który w 2019 roku przybrał na sile - wskazuje Sierpień 80.