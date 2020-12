Sierpień 80 pisze do wiceministra Sobonia w sprawie kopalni Krupiński

Z korespondencji Sierpnia 80 i wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia wynika, że ministerstwo bierze pod uwagę jedynie wykorzystanie wybranych elementów infrastruktury kopalni Krupiński w związku z wydobyciem węgla koksowego. Budzi to niepokój związkowców.

Czemu innym się opłaca, a nam nie?!

I wskazuje, że niemieccy inwestorzy twierdzą, że jest to inwestycja super opłacalna, na której zarobią miliardy.- Proszę powiedzieć Panie Ministrze, jak to jest, że im się opłaca to, co nam się nie opłaca? Jak to jest, że oni chcą budować kopalnie w miejscach, w których my je likwidujemy? Jak to jest, że oni widzą świetny interes tam gdzie my nie umiemy zarabiać? I w końcu dlaczego Unii Europejskiej, a w ślad za nią polskiemu rządowi, przeszkadza polska, państwowa kopalnia, a nie nie przeszkadza kopalnia prywatna w posiadaniu obcego (niemieckiego) kapitału - wskazuje związek.Zwraca uwagę, że "pytania te są tym bardziej aktualne, że Pański rząd przygotowuje się do likwidacji w szybkim tempie kolejnych kopalń, posiadające ogromne zasoby węgla, w tym także węgla koksowego, który w Unii uznawany jest za paliwo strategiczne".- Czy także te kopalnie mają być pośpiesznie zlikwidowane, aby po ich zamknięciu złoża mógł przejąć prywatny, obcy (być może niemiecki) kapitał. Czy dlatego mają być zlikwidowane pośpiesznie takie kopalnie jak Bielszowice i Halemba? Unia Europejska nie wymaga od nas likwidacji kopalń posiadających złoża węgla koksowego, dlaczego więc chcemy je likwidować? Czy wzorem kopalń Krupiński i Dębieńsko, zaraz potem znajdzie się chętny na ich przejęcie? Czy polityka klimatyczna Unii Europejskiej i presja jakiej ulega w tej sprawie polski rząd, są tylko pretekstem do pośpiesznej likwidacji polskich kopalń, złoża których zostaną przejęte przez obcy kapitał? - pyta Sierpień 80 w piśmie do wiceministra Sobonia.I zastanawia się, czy tak naprawdę nie chodzi o klimat i ekologię, wszak polski węgiel to tylko ułamek procenta światowej produkcji,( w świecie wydobywa się 7 miliardów ton węgla, w Polsce zaledwie 70 milionów) lecz o wywłaszczenie nas z bogactwa jakim są, pozostające jeszcze w naszych rękach surowce naturalne, a w konsekwencji odebranie nam suwerenności energetycznej.- Polski Rząd powinien dbać o interesy narodowe, zabezpieczając przyszłość następnych pokoleń. Pośpieszna likwidacja górnictwa i zgoda na przejmowanie bogactw naturalnych przez obcy, głównie prywatny kapitał, nie służą ani interesom Polski, ani interesom Śląska, tym bardziej, że nikt nie potrafi nam powiedzieć , co po węglu - wskazuje związek.- Wobec wagi problemu proszę o odpowiedź, czy rzeczywiście polski rząd ma zamiar wyrazić zgodę na przejecie złóż po kopalni Krupiński przez obcy kapitał, i czy taki sam scenariusz jest pisany dla innych przeznaczonych do pośpiesznej likwidacji kopalń? - kończy pismo Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.