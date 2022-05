Sierpień 80 pisze do wicepremiera Sasina w sprawie katastrof w JSW

Sierpień 80 wystosował pismo do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. "Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 zwraca się do Pana Premiera o objęcie osobistym nadzorem, sprawy wyjaśniania katastrof, jakie miały miejsce w kopalniach JSW SA Pniówek i Zofiówka. W ich wyniku śmierć poniosło dziewiętnastu górników, siedmiu nadal uznaje się za zaginionych. Rannych zostało kilku innych. Zdarzenia w kopalniach Pniówek i Zofiówka, należą do najtragiczniejszych w historii polskiego górnictwa. Bez precedensu, jest ilość ofiar wśród ratowników, którzy szli na pomoc swoim kolegom - wskazuje Sierpień 80.

W katastrofie z 20 kwietnia w kopalni Pniówek w wyniku wybuchów metanu życie straciło dziewięciu górników i ratowników górniczych, a siedmiu innych dotąd nie odnaleziono.

Trzy dni po wypadku w Pniówku, w sobotę 23 kwietnia, doszło do katastrofy w kopalni Zofiówka. W wyniku wstrząsu wysokoenergetycznego i wypływu metanu zginęło 10 pracowników.

Sierpień 80 wskazuje, że obydwa wydarzenia rodzą wiele pytań i wątpliwości.

Sierpień 80 zaznacza w piśmie do wicepremiera Sasina, że zarówno katastrofa w kopalni Pniówek, jak również ta, w kopalni Zofiówka, rodzą szereg pytań i wątpliwości.

Związek wskazuje, że "niestety atmosfery wokół tych tragedii, nie poprawia postawa kierownictwa obu kopalń i zarządu spółki".

Nie rozstrzygając na obecnym etapie o niczyjej winie, lub jej braku, nie przesądzając o niczyjej odpowiedzialności, lub jej braku, trzeba zrobić wszystko, aby wyjaśnić przyczyny i okoliczności obu tragedii - podkreśla związek.

"Tymczasem brakuje odpowiedzi na proste pytania. Zarząd Spółki zasłania się trwającym śledztwem i pracą komisji, nie udzielając odpowiedzi na najprostsze pytania i unikając wyjaśnienia, najprostszych kwestii.

Czy do tragedii na Pniówku musiało dojść? Czy musiało zginąć tylu ludzi? Czy Ci ludzie, w ogóle powinni tam być, w momencie katastrofy?

Te same pytania i wątpliwości nasuwają się, wobec tragedii w kopalni Zofiówka. Dlaczego, tak późno rozpoczęto tam prace profilaktyczne, mimo że od wielu tygodni, w rejonie późniejszej katastrofy, dochodziło do co najmniej kilkudziesięciu silnych wstrząsów? Czy mamy do czynienia, z próbą zafałszowania przyczyn katastrofy? Czy odpowiedzialność będzie zrzucona na ofiary i siły natury?

W przypadku katastrofy w kopalni Pniówek, Związek posiada dowody, że feralnego dnia, w miejscu katastrofy, nie powinno być już górników, którzy zginęli. Zaczynali oni swoją pracę o godzinie 18 tej, dnia poprzedniego i o godzinie zero, powinni już wyjeżdżać na powierzchnię.

Pracowali w rejonie objętym skróconym czasem pracy i po 6 godzinach, bezwzględnie powinni wyjechać na powierzchnię. Od tego rygoru, nie może być żadnych odstępstw. Tymczasem, górnicy zginęli podczas wybuchu, który miał miejsce prawdopodobnie o godz. 0,12. Oznacza to, że jeśli nawet do wybuchu by doszło, to mógł nikt nie zginąć, bo poprzednia zmiana, byłaby już na powierzchni, a kolejna, nie zdążyła by jeszcze dojść na miejsce zdarzenia" - zaznacza Sierpień 80.

A także pisze: "Dokument który załączamy, do niniejszego wystąpienia do Pana Premiera zaświadcza, że 15 kwietnia, rejon późniejszej katastrofy i stanowiska pracy w nim, objęty został zarządzeniem o zagrożeniu klimatycznym. Pod dokumentem podpisała się osoba z kierownictwa kopalni. Oznacza to, że po 6 godzinach pracy, górnicy powinni bezwzględnie wyjechać.

Jak wiemy, że tak się nie stało. Ktoś podjął decyzję o ich dalszej pracy, tzw. "przybieraniu". Znając specyfikę górnictwa, trudno uwierzyć, że decyzja ta, była podjęta bez wiedzy i zgody kierownictwa kopalni. Już samo to, powinno skutkować ukaraniem osób odpowiedzialnych. O niczym takim, nam nie wiadomo. Próby tłumaczenia, że okoliczności te, dopiero bada Komisja, są niedorzeczne.

Ten i inne informacje oraz fakty, które docierają do naszego Związku, każą przypuszczać, że dla pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii w kopalniach Pniówek i Zofiówka, konieczne są specjalne procedury. Bez nich nie dowiemy się niczego. Stąd nasz wniosek do Pana Premiera. Deklarujemy gotowość pełnej współpracy i pomocy. Ponawiamy też prośbę, o objęcie gwarancjami bezpieczeństwa osób, które zdecydują się mówić, o okolicznościach obu katastrof i nieprawidłowościach przy ich wyjaśnianiu" - zaznacza na koniec Sierpień 80. Pod pismem podpisał się szef związku Bogusław Ziętek.

