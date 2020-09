Sierpień 80: plan dla górnictwa jak plan Balcerowicza

Sierpień 80 wystosował do pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i Tauronu Wydobycie ulotkę informacyjną po nazwą „Plan dla górnictwa jak plan Balcerowicza”. - Tylko w tym roku energetyka nie odebrała z Polskiej Grupy Górniczej ponad dwóch milionów ton zakontraktowanego węgla - wskazuje Sierpień 80.

I dodaje, że według analizy profesora Władysława Mielczarskiego, który opiera się na materiałach Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Klimatu, w 2040 roku Polska będzie importować 65 milionów ton węgla, głównie energetycznego, a więc przede wszystkim z Rosji.- Po co, skoro mamy własny węgiel? I ile to będzie nas kosztować? Na te pytania nikt nie odpowiada. W tej samej analizie zawarty jet harmonogram likwidacji kopalń. Można tam znaleźć informację, że w ciągu najbliższych miesięcy rząd zlikwiduje pięć kopalń: „Pokój”, „Halemba”, „Bielszowice”, „Wujek” z PGG i „Janina” z Tauron Wydobycie. Kolejne do likwidacji przeznaczone mają być „Sośnica”, „Ziemowit”, „Sobieski”, „Bolesław Śmiały” i „Piast”. Do roku 2030 - według autora analizy - ma być praktycznie po polskim górnictwie. Po roku 2040 funkcjonować mają jedna być może dwie kopalnie - zaznacza Sierpień 80.- Czy to możliwe? A czy jeszcze niedawno uwierzyłby ktoś, że ci sami politycy, którzy na wiecach przed kopalniami przysięgali, że nie zlikwidują żadnej kopalni - teraz likwidację nazywać będą „twardą koniecznością”, a premier i jednocześnie poseł ze Śląska przyjedzie na ten Śląsk i będzie mówił o tym, że będą likwidować, ale inaczej?!Znowu obiecują górnikom inne miejsca pracy, ale tych innych miejsc pracy już dziś nie ma. Kolejni właśnie tracą pracę. Szacuje się, że tylko w tym roku pracę straci 80 tysięcy Polaków. Gdzie są miejsca pracy dla nich? Nie ma. Czy można wierzyć, że znajdą się dla górników z tych pięciu kopalń, które mogą być zlikwidowane już wkrótce i kolejnych, które mają być zlikwidowane niedługo potem? Oczywiście, że nie - dodaje związek.I wskazuje w ulotce, że oprócz likwidacji, rządowy program (który do tej pory bano się publicznie przedstawić) zawiera także zawieszenie lub likwidację czternastki i uzależnienie 1/3 górniczego wynagrodzenia od efektywności pracy, na którą przecież górnik nie ma żadnego wpływu.- Czy to ma być realizacja obietnicy premiera, że z tego kryzysu wychodzić będziemy inaczej niż z poprzednich, czyli nie przez politykę zaciskania pasa? Czy po to były te zmiany, żeby nic się nie zmieniło, a jeśli już to na grosze? Czy rozwiązaniem problemu ma być realizacja szalonego i szkodliwego planu unijnych komisarzy, który dla Śląska oznacza zagładę, dla większości górników szybką likwidację ich kopalń i utratę zatrudnienia, a dla pozostałych z nich harówkę za grosze? To będzie taki „plan Balcerowicza dla górnictwa”.A przecież miało nie być neoliberalnych rozwiązań, doktryn szoku i całego tego holocaustu związanego z przerzucaniem kosztów kryzysu na społeczeństwo! Tymczasem już widać, że polityka zaciskania pasa tym razem połamać ma nie tylko żebra, ale i kręgosłupy - zaznacza związek.- Co takiego się stało, że politycy, którzy do władzy na kontestacji tej niszczącej polityki Unii Europejskiej nagle postanowili tę politykę bezkrytycznie i samobójczo realizować? To dobre pytania, na które ci, którzy tak wiele obiecywali powinni dziś odpowiedzieć - wskazuje Sierpień 80.