Sierpień 80 pyta premiera, czy są plany skrócenia żywotnosci kopalń

Sierpień 80 wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Zwraca się w nim z pytaniem, czy prawdą jest, że w ostatnich dniach Ministerstwo Aktywów Państwowych wydało polecenie spółkom węglowym przygotowania planów skrócenia żywotności kopalń? "Według informacji docierających do Związku, polecenie takie miały otrzymać wszystkie spółki węglowe, a więc PGG, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj. W poleceniu tym, MAP miał zobowiązać zarządy spółek do przygotowania planów skrócenia żywotności kopalń, o kilka lub nawet kilkanaście lat, w stosunku do tego co zostało zagwarantowane w Umowie Społecznej" - pisze związek.