Sierpień 80: wzywamy związki zawodowe do wspólnego działania

Sierpień 80 wystosował oświadczenie, w którym zwrócił się do pozostałych związków zawodowych. "Wzywamy wszystkie związki zawodowe, do wspólnego działania, w celu zapewnienia realnej pomocy dla walczącej, także za nas Ukrainy. Wzywamy wszystkie związki zawodowe, do wspólnego działania w celu obrony naszych narodowych interesów. Nie powinniśmy pozwolić, aby w dalszym ciągu, do Polski Europy, płynął rosyjski węgiel. Do Polski i Europy nie powinna trafić ani tona tego krwawego surowca. Razem musimy doprowadzić do zawieszenia, a następnie zreformowania lub zlikwidowania ETS EU. Wzywamy wszystkie związki zawodowe, do wspólnej walki o embargo na rosyjski gaz, ropę, węgiel i stal" - zaznacza Sierpień 80.

Czas na wspólne działanie

I zaznacza, że ci sami przywódcy, konsekwentnie niszczyli w Europie energetykę konwencjonalną, opartą na węglu. Zmuszali kraje takie jak Polska, do niszczenia własnego potencjału górniczo - energetycznego. Blokowali rozwój energetyki atomowej."Ściągnęli na nas, te wszystkie nieszczęścia. A teraz mówią, że mają świetny pomysł, jak z tych problemów wyjść. Dalej handlować z Rosją, pozwalając jej zarabiać setki miliardów euro i jeszcze szybciej, niszczyć energetykę konwencjonalną, jeszcze szybciej rozwijając odnawialne źródła energii. W miejsce taniej stabilnej energii, wprowadzać energię drogą, niestabilną i niewydolną. Te kolejne brednie, oderwanych od rzeczywistości unijnych dygnitarzy, to nic innego, jak próba gaszenia pożaru benzyną. W imię czego to wszystko? W imię nowej religii, jaką jest polityka klimatyczna, polityka absolutnie nieskuteczna.W ostatnich latach, mimo tego co robiła UE, emisja gazów cieplarnianych na świecie, nie spadła lecz wzrosła! W wyniku wyrzucania przemysłu z Europy, świat produkuje nie mniej, tylko więcej CO2. Europejczycy odpowiadają za to, bo choć mniej produkują, to konsumują nie mniej. Kontenerami sprowadzamy do Europy to, co kiedyś produkowane było nas, z poszanowaniem norm ekologicznych, a dziś produkuje się w Chinach i innych państwach Azji, bez jakichkolwiek norm ekologicznych.Najwyższy czas, skończyć z tym szaleństwem. Najwyższy czas, otrząsnąć się z tego snu. Zawrócić z tej samobójczej drogi. Polska ma wybór. Ma własne surowce, które pozwolą jej na produkcję taniej energii. Może przywódcy niemieccy, doprowadzili do tego, że Niemcy już takiego wyboru nie mają, uzależniając się całkowicie od rosyjskiego gazu, ropy i węgla.My wybór mamy. Możemy dostarczyć naszej gospodarce i naszemu społeczeństwu taniej energii, produkowanej z własnych surowców. Jeśli Europa chce się ratować, pójdzie razem z nami. Jeśli nie, my nie musimy, razem z nią popełniać samobójstwa. Wojna za naszą wschodnią granicą i to, jak przywódcy unijni potraktowali Ukraińców, powinna zmusić nas do refleksji i wyciągnięcia wniosków" - podkreśla Sierpień 80.I apeluje: "Wzywamy wszystkie związki zawodowe, do wspólnego działania, w celu zapewnienia realnej pomocy dla walczącej, także za nas Ukrainy. Wzywamy wszystkie związki zawodowe, do wspólnego działania w celu obrony naszych narodowych interesów. Nie powinniśmy pozwolić, aby w dalszym ciągu, do Polski Europy, płynął rosyjski węgiel. Do Polski i Europy nie powinna trafić ani tona tego krwawego surowca.Razem musimy doprowadzić do zawieszenia, a następnie zreformowania lub zlikwidowania ETS EU. Wzywamy wszystkie związki zawodowe, do wspólnej walki o embargo na rosyjski gaz, ropę, węgiel i stal. Wzywamy wszystkie związki zawodowe do wspólnego, działania, którego celem będzie piętnowanie tych firm, które nadal z Rosją lub w Rosji robią interesy . Wzywamy związki zawodowe, do wspólnej walki o obronę i odbudowę polskiego potencjału przemysłowego. Apelujemy, do polskiej klasy politycznej, o skuteczne działanie w tych obszarach. Jeszcze nie jest za późno. Musimy tylko zacząć działać" - zaznacza Sierpień 80.Pod oświadczeniem podpisali się: przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek; przewodniczący Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny; przewodniczący Sierpnia 80 w JSW Krzysztof Łabądź oraz przewodniczący Sierpnia 80 w Tauron Wydobycie Tomasz Bury.Czytaj także: Wojna wymusza refleksję: odchodzenie od węgla to teraz szaleństwo