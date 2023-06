Sierpień 80 zorganizował demonstrację w stolicy

23 czerwca w Warszawie przed Ministerstwem Klimatu odbyła się demonstracja organizowana przez związek zawodowy Sierpień 80.

Chcemy jasnej polityki rządu wobec węgla i energetyki. Chcemy inwestycji w nasze kopalnie - podkreśla związek.

- Odbyła się demonstracja pod Ministerstwem Klimatu, było około tysiąca uczestników - mówi portalowi WNP.PL Bogusław Ziętek, szef związku zawodowego Sierpień 80.

- Spotkaliśmy się z bardzo agresywną postawą policji. Wyraźnie widać, że kiedy rząd nie ma rozwiązań, to ucieka się do polityki zastraszania. Gratuluję ministrom z PiS-u, czekamy, kiedy przyjadą robić swoją kampanię na Śląsk. Przywitamy ich równie gorąco - dodaje Ziętek.

Sierpień 80 wskazuje, że obecnie narasta problem, bowiem rosną zwały węgla. A już jest na nich surowiec sprowadzony z zagranicy.

- Teraz większość tego węgla zalega na zwałach elektrowni i portów. Nie ma co z nim zrobić, bo jego jakość jest fatalna. Zostało nam około 12 milionów ton błota. To mniej więcej połowa rocznego wydobycia Polskiej Grupy Górniczej. Rząd chce teraz upłynnić to dziadostwo, spalając go w naszych elektrowniach. W ten sposób wypiera z nich węgiel z naszych kopalń - zaznaczał związek w jednej z ulotek.