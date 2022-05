Skala tych projektów węglowych powoduje zawrót głowy

Przeszło połowa mocy nowo oddanych do użytku elektrowni węglowych zainstalowanych na świecie w 2021 roku przypadła na Chiny. Tym samym można powiedzieć, że nowe bloki na węgiel zrekompensowały wycofane z eksploatacji elektrownie węglowe w różnych krajach świata w ubiegłym roku.

Ostatnio w Chinach podjęto szereg działań w zakresie węgla, żeby zapewnić sobie stabilność dostaw energii i bezpieczeństwo energetyczne.

Chiński bank centralny udzielił dodatkowych kredytów wartości 15 miliardów dolarów, w celu wsparcia czystych i efektywnych sposobów wykorzystania węgla.

Poza tym chiński rząd zapowiedział, że zredukuje do zera cła importowe na węgiel od 1 maja tego roku do 31 marca przyszłego roku.

Chiny uruchomiły 25,2 GW mocy węglowej w 2021 roku, co stanowiło 56 proc. nowo oddanych mocy węglowych na całym świecie w ubiegłym roku. W Chinach podkreśla się, że energetyka węglowa nadal będzie istotna w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w dłuższej perspektywie.

Chiny zwiększą w tym roku produkcję węgla o 300 milionów ton. Władze Chin podkreślają, że energia to sprawa o krytycznym znaczeniu, zatem trzeba planować z wyprzedzeniem i być samowystarczalnym w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego.

Chiny mają zwiększyć wydobycie węgla o 300 mln ton w 2022 roku, a przy tym uruchomić nowe projekty energetyczne. Należy tu odnotować, że w 2021 roku w Chinach wydobyto 4,07 miliarda ton węgla. Dla przykładu wydobycie w polskich kopalniach w 2021 roku to około 55 mln ton węgla.

Ostatnio Chiny kładą dużo większy nacisk na kwestie bezpieczeństwa energetycznego w następstwie wcześniej odnotowywanych niedoborów prądu.

Rozpoczęto zatem w Chinach budowę 33 GW nowych elektrowni węglowych, najwięcej od 2016 roku i niemal trzy razy więcej niż w przypadku całej reszty świata.

Niedobory mocy, z którymi borykano się w Chinach w drugiej połowie 2021 roku, poskutkowały intensyfikacją projektów węglowych. Tak więc, w pierwszych sześciu tygodniach 2022 roku dopuszczono co najmniej 7,3 GW nowych mocy węglowych, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2021 roku.

Węglowy hegemon

Chiny zdecydowały się też udzielić więcej pożyczek wspieranych przez państwo, żeby zapewnić produkcję, wykorzystywanie, a także składowanie węgla. Chiński bank centralny zwiększył swój „docelowy limit pożyczkowy” na czyste i wydajne wykorzystanie węgla o 100 miliardów juanów (15,1 miliarda dolarów) oprócz już wcześniej zatwierdzonych 200 miliardów juanów.

Chiny obniżą cła importowe na „wszystkie rodzaje” węgla z 3-6 proc. do zera od 1 maja tego roku do 31 marca przyszłego roku. Decyzję podjęto, bowiem Pekin dąży do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w obliczu rosnących światowych cen i obaw o zakłócenia dostaw.

Portal WNP.PL już o tym informował: Chiny zwalniają węgiel z ceł importowych

Rynek węgla na świecie - zwłaszcza w Azji, ma się dobrze, stanowiąc wręcz dla rozwijających się, i nadal chcących się rozwijać państw jeden z motorów napędowych ich konkurencyjności, a dalej także konkurencyjności całego kontynentu azjatyckiego, na którym te kraje leżą.

W Unii Europejskiej węgiel pozostaje z kolei na cenzurowanym. Walka ze zmianami klimatu jest w znaczącej mierze uwarunkowana czynnikami natury politycznej, o czym świadczy, wzmagana głównie od 2018 roku presja na węgiel. Należy tu wskazać chociażby na ustalenie celu zeroemisyjności w UE w 2050 roku, blokadę finansowania paliw kopalnych, czy podniesienie aż do 55 proc. celu redukcyjnego dwutlenku węgla w UE do 2030 roku.

Zobacz także: Nerwowo na rynku firm handlujących węglem. Wiele składów pozostaje pustych