Skarb Państwa chce wykupić najlepszą polską kopalnię. Trwa wycena

Proces wyceny większościowego pakietu kontrolnego akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka trwa - poinformowało w środę w komunikacie Ministerstwo Aktywów Państwowych. Dodało, że nie doszło do podpisania umowy przedwstępnej między Skarbem Państwa a spółką Enea.

Jak zaznaczyło w środę Ministerstwo Aktywów Państwowych, resort i Enea popisały we wtorek "porozumienie o współpracy". Według MAP stanowi potwierdzenie intencji Skarbu Państwa wyrażonych w uchwale Rady Ministrów i w liście intencyjnym w sprawie nabycia od Enei akcji LW Bogdanka.

Uzgodniono szczegółowe zasady współpracy pomiędzy MAP a Eneą w trwającym procesie zmian właścicielskich

W komunikacie wskazano, że we wtorek określono "szczegółowe zasady współpracy pomiędzy MAP a spółką w trwającym procesie zmian właścicielskich". "Tym samym to kolejny ważny krok przybliżający do sfinalizowania transakcji służącej zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego państwa i sprawiedliwej transformacji krajowego sektora energetycznego" - podało ministerstwo w komunikacie.

Jak przypomniał resort, również we wtorek minister aktywów podpisał ze stroną społeczną porozumienie, w którym "podkreślono wagę i zasadność podjęcia działań zmierzających do ochrony strategicznej spółki LW Bogdanka przed ewentualnymi planami prywatyzacji oraz zabezpieczenia słusznego interesu strony społecznej w przypadku realizacji takich planów".

W komunikacie dodano, że "w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami dot. przejęcia od Enei przez Skarb Państwa pakietu większościowego akcji kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje, że wczoraj nie doszło do podpisania umowy przedwstępnej pomiędzy Skarbem Państwa a Enea SA".

Proces wyceny większościowego pakietu kontrolnego akcji LW Bogdanka cały czas trwa

Lubelski Węgiel "Bogdanka" jest jednym z producentów węgla kamiennego w Polsce. Kopalnia położona jest na terenie gminy Puchaczów w powiecie łęczyńskim. Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Bogdanka jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Dostarcza energię do 2,6 mln klientów, ma też dwie elektrownie systemowe: w Kozienicach i Połańcu.