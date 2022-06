Skarb Państwa ma przejąć Bogdankę. Związki myślą już o nowym pakiecie socjalnym

Skarb Państwa nabędzie od Enei łącznie 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka do końca 2023 roku - zakłada podpisany przez strony list intencyjny. - Mogę zapewnić, że Solidarność nie pozostawi tego procesu samemu sobie. Na pewno będziemy chcieli wynegocjować korzystne warunki dla pracowników, być może jakiś pakiet socjalny - zaznacza Antoni Pasieczny, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Skarb Państwa nabędzie od Enei łącznie 21 962 189 akcji LW Bogdanka do końca 2023 roku - zakłada podpisany przez strony list intencyjny.

Zgodnie z jego postanowieniami, Enea i Ministerstwo Aktywów Państwowych będą współpracować przy przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji.

Podpisy pod listem intencyjnym złożyli wicepremier i minister aktywów państwowych Jasek Sasin oraz prezes Zarządu Enea SA Paweł Majewski.



Lubelski Węgiel Bogdanka wydobywa głównie węgiel energetyczny, który trafia do elektrowni krajowych. W przeważającej części odbiorcami surowca są elektrownie Kozienice oraz Połaniec stanowiące część Grupy Enea.

Enea jest właścicielem 64,57 procent akcji LW Bogdanka. Zgodnie z listem intencyjnym, państwo miałoby nabyć wszystkie udziały należące do Enei.

- Bogdanka to perspektywiczna spółka o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, a jej nabycie przez Skarb Państwa zabezpieczy interes Polski - uzasadniał wicepremier Sasin.

Zobacz także: Jacek Sasin: odbudowujemy polskie górnictwo. NABE jeszcze w tym roku

Zwrócił również uwagę, że podpisanie listu to sam początek całego procesu.

- W tym roku to się pewnie nie uda - powiedział Jacek Sasin. Według wicepremiera realnym terminem jest rok przyszły. Skarb Państwa planuje, że po transakcji Bogdanka pozostanie spółką giełdową.

Bogdanka wraca do stanu z przeszłości

O ocenę treści listu intencyjnego spytano przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA Antoniego Pasiecznego.

- Póki co, jedynym konkretem jest fakt podpisania listu intencyjnego przez strony, a to oznacza, że jesteśmy na początku drogi, która ma doprowadzić do nabycia akcji LW Bogdanka przez państwo - zaznacza Antoni Pasieczny, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Lubelskiego Węgla Bogdanka, cytowany przez "Solidarność Górniczą".

- Sprawą z pewnością będą musiały się zająć komisje parlamentarne, Sejm, Senat... Trudno byłoby mi w tej chwili wchodzić w szczegóły, których po prostu nie znamy - dodaje Pasieczny.

I wskazuje, że gdyby rzeczywiście stało się tak, że Skarb Państwa przejmie pakiet akcji z rąk Enei, wrócimy do stanu z lat 2009-2010, kiedy Bogdanka weszła na giełdę.

- W praktyce staniemy się z powrotem notowaną na giełdzie spółką Skarbu Państwa. Mogę zapewnić, że Solidarność nie pozostawi tego procesu samemu sobie. Na pewno będziemy chcieli wynegocjować korzystne warunki dla pracowników, być może jakiś pakiet socjalny - mówi Pasieczny, cytowany przez Solidarność Górniczą.

- Prawdą jest, że nie bardzo wyobrażam sobie, aby Bogdanka mogła trafić do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego w ramach procesu wydzielania aktywów węglowych. Skoro tak, przejęcie przez Skarb Państwa przy jednoczesnym utrzymaniu statusu spółki giełdowej wydaje się zasadne. Podkreślam jednak raz jeszcze: z ostateczną oceną i przedstawieniem oficjalnego stanowiska wstrzymałbym się do momentu zapoznania się ze szczegółami transakcji. Wtedy będziemy mogli podyskutować w oparciu o "twarde dane" - podsumowuje Pasieczny.

Zobacz również: Bogdanka wypłaci dywidendę