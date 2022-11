Składy węgla zostały zepchnięte na margines. Będą współpracować z gminami

Rusza program dystrybucji węgla przez samorządy. - Prywatne firmy będą wchodziły w ten program, żeby chociaż zarobić na pokrycie kosztów działalności - mówi portalowi WNP.PL szef jednej z firm handlujących węglem.

Program dystrybucji węgla przez samorządy zakłada jego sprzedaż gospodarstwom domowym w maksymalnej cenie 2000 zł. Żeby kupić tańszy węgiel od samorządu trzeba złożyć wniosek. Druki wniosków dostępne są na stronach urzędów.

W programie dystrybucji węgla po preferencyjnej cenie zarejestrowało się 2500 gmin na prawie 2500 wszystkich gmin w Polsce.

Obecnie samorządy starają się oszacować liczbę chętnych na kupno dystrybuowanego przez nie węgla.

Cała machina dopiero się rozkręca. Przykładowo w Katowicach przyjmowanie wniosków ruszyło oficjalnie w poniedziałek 14 listopada 2022 roku. Zgodnie z zasadami sprzedaży węgla przez samorządy, każdemu chętnemu na jego zakup będą przysługiwały trzy tony opału: 1,5 tony będzie można nabyć do końca roku, a drugie tyle po 1 stycznia 2023 roku.

Cena kupionego od gminy opału ma nie przekroczyć dwóch tysięcy złotych brutto za tonę.

- Na razie czekamy, jak to się wszystko poukłada - mówi portalowi WNP.PL szef firmy handlującej węglem z Górnego Śląska.

- W większości gminy biorą sobie podwykonawców w postaci firm od lat funkcjonujących w terenie. Zatem prywatne firmy będą wchodziły w ten program, żeby chociaż zarobić na pokrycie kosztów działalności. Tym bardziej, że w obecnych realiach wiele z tych firm zostało zepchniętych na margines rynku. Obecnie na składach węgla jest zastój, bowiem ludzie czekają na ten tańszy węgiel po dwa tysiące złotych - dodaje nasz rozmówca.

Należy przypomnieć, że 3 listopada weszła w życie tzw. ustawa węglowa, zakładająca sprzedaż węgla gospodarstwom domowym przez samorządy po preferencyjnej cenie. Gminy, bądź gminne spółki mają nabywać węgiel poniżej ceny rynkowej u importerów - od PGE Paliwa, czy Węglokoksu - do 1500 zł brutto za tonę.

Importerzy będą mogli wystąpić z wnioskiem o rekompensatę w związku ze sprzedażą węgla gminie poniżej kosztów. Natomiast samorządy sprzedadzą węgiel swoim mieszkańców w maksymalnej cenie 2000 zł za tonę. A ta różnica w postaci 500 zł za tonę to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, między innymi kosztów transportu.

Rząd deklaruje, że do gospodarstw domowych trafi w ten sposób 4,5 mln ton węgla. Na dopłaty do węgla sprzedawanego przez samorządy rząd planuje przeznaczyć z budżetu 3 mld zł.

Zachodzi pytanie, ile węgla i kiedy trafi do samorządów, żeby te mogły go później sprzedać mieszkańcom

Ludzie czekają teraz na ten tani węgiel, bowiem na składach jest surowiec po przeszło 3 tys. zł za tonę i więcej. I trudno się temu dziwić, zważywszy że wiele firm handlujących węglem nabywało surowiec jakiś czas temu, kiedy jego ceny na międzynarodowym rynku były wyższe niż obecnie.

W założeniach ustawy cena węgla ma być odgórnie regulowana i wynosić nie więcej niż 2000 zł za tonę. Tańszy węgiel, który będzie w sprzedaży w gminach będzie pochodził z importu.

Koszt dowozu węgla i wybór sposobu jego dystrybucji dla gospodarstw domowych leży po stronie gminy. Aby kupić węgiel od samorządu w cenie 2000 zł, trzeba złożyć wniosek do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Ustawa ma dać samorządom pełną elastyczność w kwestii dystrybucji węgla. Gminy będą mogły to robić samodzielnie, działać w porozumieniu z innymi gminami, czy zorganizować dystrybucję przez spółkę komunalną lub przez skład węgla, z którym podpisze umowę.

Jednak w firmach od lat handlujących węglem wskazują, że często w danej gminie funkcjonowały przykładowo dwa, bądź nawet trzy składy węgla. A obecnie dystrybucją samorządowego węgla może zająć się na przykład jeden podmiot. Zatem te pozostałe będą miały problem. Stąd obecnie wielu szefów firm handlujących węglem spotyka się z samorządowcami i prowadzi rozmowy, żeby wejść w ten program.

Problemem może być także to, że jeżeli w portach zalega, dajmy na to, ponad 4 mln ton węgla, to po przesianiu tych sortymentów dla odbiorców indywidualnych może być około 1 mln ton. A przecież przesiewanie kolejnych partii zajmuje wiele czasu. Dlatego zachodzi pytanie, ile węgla i kiedy trafi do samorządów, żeby te mogły go później sprzedać mieszkańcom.

Jak zrobi się zimno, to ten węgiel pewnie będzie się nieźle sprzedawał

Od zakupionego węgla gminy nie będą musiały płacić podatku akcyzowego. Do zakupu węgla nie stosuje się również przepisów o zamówieniach publicznych, ale informacja o udzieleniu takiego zamówienia musi znaleźć się w biuletynie zamówień publicznych. Prywatne składy węglowe będą mogły również kupować węgiel po 1500 zł, a następnie go sprzedawać, ale w cenie nie wyższej niż 2200 zł. By móc uczestniczyć w programie, będą musiały dotrzymać określonych warunków - założonej ceny sprzedaży, sprzedaży tylko i wyłącznie tym odbiorcom indywidualnym, którzy posiadają zarejestrowane piece węglowe.

- Czas pokaże, jak to wszystko przebiegnie - mówi portalowi szef firmy handlującej węglem z Małopolski. - Można odnieść wrażenie, że szczegóły tego programu są dopiero teraz uściślane, a jak to potem wyjdzie w praktyce, pokaże życie. Jak zrobi się zimno, to ten węgiel pewnie będzie się nieźle sprzedawał - podsumowuje nasz rozmówca.