Sklep internetowy PGG sprzedaje koło 6 tys. ton węgla opałowego dziennie

Około 6000 ton węgla opałowego sprzedaje codzienne sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej (PGG), każdego dnia obsługując ponad 1,5 tys. transakcji. Jednak chętnych na zakup jest obecnie wielokrotnie więcej niż węgla dostępnego dla gospodarstw domowych - przyznała PGG.

Polska Grupa Górnicza jest największym krajowym producentem węgla - także opałowego, wykorzystywanego m.in. przez gospodarstwa domowe. Od 11 marca br., oprócz workowanych ekogroszków, w sklepie internetowym spółki można także kupić węgiel opałowy luzem z odbiorem własnym w kopalniach, w cenie nawet trzykrotnie niższej niż u pośredników. Popyt jest olbrzymi - większy od dostępności węgla. Zdarza się, że strona sklepu internetowego jest niedostępna lub węgla w danym momencie nie da się kupić.

Polska Grupa Górnicza zapewniła, że obecnie cała dobowa produkcja węgla opałowego dla gospodarstw domowych jest kierowana do sprzedaży w trzech kanałach dystrybucji: za pośrednictwem sklepu internetowego PGG, bezpośrednio w kopalniach oraz za pośrednictwem autoryzowanych składów węgla zlokalizowanych w różnych częściach Polski.

Cała dobowa produkcja węgla opałowego #PGG ⚒️ dla gospodarstw domowych jest obecnie kierowana do sprzedaży:

☑️ w sklepie PGG,☑️ bezpośrednio na kopalniach,☑️ za pośrednictwem autoryzowanych składów zlokalizowanych w Polsce 🇵🇱▶️ https://t.co/YwzH9u7BWA pic.twitter.com/f2vg1Ykdtx — PolskaGrupaGórnicza (@BiuroPrasowePGG) May 26, 2022

"Obecnie sklep internetowy sprzedaje 60 proc. dziennej produkcji i jest to 34 razy więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Od początku roku sklep obsłużył ponad 60 tys. klientów, do których skierowane zostało ponad 232 tys. ton węgla. Każdego dnia sklep sprzedaje ok. 6000 ton węgla opałowego w cenach producenta" - poinformowała PGG.

Przedstawiciele spółki ocenili, że sklep internetowy działa poprawnie, wykonując każdego dnia ponad 1,5 tys. transakcji. Popyt na węgiel opałowy dla gospodarstw domowych jest jednak większy od dostępności surowca. "Spółka zapewnia, że tym kanałem dystrybucji będzie prowadzić ciągłą sprzedaż węgla" - czytamy w czwartkowym komunikacie.

PGG zapewniła także, iż "pracuje nad stałym rozwojem kanału internetowej sprzedaży w celu zwiększenia jego efektywności do 100 proc. dziennej produkcji".

W miniony poniedziałek do katowickiej siedziby PGG weszła grupa związkowców z Sierpnia'80 z postulatem uporządkowania handlu węglem dla indywidualnych odbiorców. Wieczorem zawiesili swój protest, zapowiadając jego wznowienie, jeżeli w najbliższych tygodniach problem nie będzie rozwiązany. Sierpień'80 postuluje wdrożenie rozwiązań, które obniżą cenę węgla dla odbiorców indywidualnych, wyeliminują pośredników i zwiększą dostępność surowca - w tym realizację deputatów dla pracowników PGG oraz emerytów górniczych.

19 maja br. także śląsko-dąbrowska Solidarność wystosowała do zarządu PGG pismo w sprawie dostępności węgla. Szef śląsko-dąbrowskiej "S" Dominik Kolorz i lider górniczej "S" Bogusław Hutek wyrazili głębokie zaniepokojenie sytuacją, w której mieszkańcy woj. śląskiego mają problemy z zakupem węgla opałowego w sprzedaży bezpośredniej prowadzonej przez PGG. Zwrócili się do władz spółki o wprowadzenie instrumentów, które zwiększyłyby dostępność surowca.

W odpowiedzi zarząd PGG zaprosił związkowców z Solidarności na spotkanie 2 czerwca. Tematem mają być propozycje rozwiązań dotyczących zwiększenia dostępności węgla dla stałych odbiorców. Odnosząc się do związkowego wystąpienia, prezes PGG Tomasz Rogala i wiceprezes spółki Jerzy Janczewski napisali m.in. iż po 24 lutego, czyli po agresji Rosji na Ukrainę, sytuacja na rynku węgli opałowych uległa drastycznej zmianie, zaś popyt przewyższył produkcję kopalń spółki.

PGG podkreśla, że spółce zależy na maksymalnym złagodzeniu rynkowych wstrząsów cenowych dla indywidualnych odbiorców węgla, dlatego do umów firmy z autoryzowanymi sprzedawcami wprowadzono nowe zapisy o cenach sugerowanych przez producenta.

W niedawnej odpowiedzi na interpelację poselską resort aktywów państwowych oświadczył, że ani Ministerstwo Aktywów Państwowych, ani spółki wydobywcze nie kreują końcowej ceny w składach węgla.

W sklepie internetowym PGG surowiec jest dostępny w cenach producenta.