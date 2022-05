Sklep PGG notuje rekord. Sprzedaż węgla wzrosła o kilkadziesiąt razy

Polska Grupa Górnicza kieruje do sprzedaży dla klientów indywidualnych cały wyprodukowany wolumen węgla opałowego. W spółce wykorzystane są maksymalne moce produkcyjne i dystrybucyjne. Jak wskazuje firma, sprzedaż w sklepie internetowym wzrosła w ciągu roku ponad 34-krotnie.

Sklep internetowy PGG odnotowuje gwałtowny wzrost zainteresowania i popytu.

Stronę sprzedaży węgla odwiedza od początku roku o 2300 proc. więcej internautów niż rok wcześniej.

Ludzie poszukują bowiem możliwości zakupu paliwa po niższej cenie.

Sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej jest jedynym miejscem na rynku węgla opałowego w Polsce, gdzie paliwo nabyć można po cenach producenta na poziomie około 1000 złotych za tonę węgla.

PGG wskazuje, że ceny obowiązujące we wszystkich pozostałych obszarach handlu (głównie w składach opałowych na terenie kraju) są 2,5-3 razy wyższe, zawierając w sobie m.in. koszty transportu i narzuconą przez pośredników marżę.

Od początku tego roku do połowy maja w sklepie PGG sprzedano około 206 tys. ton węgla opałowego. To absolutny rekord i ponad 34 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy klienci kupili niespełna 6 tys. ton ekogroszku (od stycznia do maja 2021 roku).

Olbrzymie zainteresowanie odbiorców

Po decyzji o radykalnym rozszerzeniu od 11 marca 2022 roku dotychczasowej oferty (workowanych ekogroszków) o węgiel opałowy luzem z odbiorem własnym w kopalniach, około 30 tys. klientów (osób fizycznych) nabyło już w ten sposób 153 tys. ton paliwa do celów grzewczych w gospodarstwach domowych.

W PGG zaznaczają, że systematycznie zwiększana jest ilość węgla sprzedawanego w e-sklepie: początkowy wolumen 2-3 tys. ton na dobę w marcu podwojono do 5-6 tys. ton obecnie.

Sklep internetowy PGG odnotowuje gwałtowny wzrost zainteresowania i popytu: stronę sprzedaży węgla odwiedza od początku roku o 2300 proc. więcej internautów niż rok wcześniej.

Dodatkowo, dbając o maksymalne łagodzenie rynkowych wstrząsów cenowych dla odbiorców indywidualnych węgla, do umów wiążących PGG z autoryzowanymi sprzedawcami wprowadzono nowe zapisy o cenach sugerowanych przez producenta.

Obowiązują one od 1 kwietnia 2022 roku. Pośrednik mający zawartą umowę na zakup węgla opałowego produkowanego przez PGG musi ponadto prezentować ceny sprzedaży na stronie PGG SA tak, aby potencjalni nabywcy mieli możliwość ich porównania z cenami na rynku.

Zobacz także: Węgla opałowego brakuje. Sprzedawcy myślą, skąd wziąć surowiec na kolejny sezon grzewczy