Sklep PGG z kolejnym rekordem. Więcej transakcji w krótszym czasie

Podczas wtorkowej (7 czerwca) sesji sklep Polskiej Grupy Górniczej (PGG) pobił kolejny rekord: dokonano więcej transakcji w krótszym czasie.

Jak wskazuje spółka, stało się tak, ponieważ w celu przyspieszenia obsługi klientów w sklepie dokonano modyfikacji infrastruktury serwerowej oraz optymalizacji kodu. Tak, aby w jednym czasie obsłużyć kilkakrotnie więcej klientów niż zazwyczaj.

W PGG podkreślają, że zmiany pozwoliły na znaczne skrócenie czasu zakupów oraz zwiększyły dostępność strony dla klientów.

Podczas wtorkowej sesji do sklepu skierowano kolejną rekordową ilość węgla - ponad 25 tys. ton. Tym samym w ciągu ostatnich trzech sesji zakupowych do ponad 19 tys. klientów trafiło już 80 tys. ton węgla w cenie producenta.

Aplikacja sklepu - zaznacza PGG - została tak zmodyfikowana, aby możliwe było rozdzielenie jej funkcji na trzy odrębne serwery. Pozwoliło to zwiększyć szybkość i jakość obsługi oraz wpłynęło na odciążenie serwera głównego sklepu i zwiększenie ilości procesorów oraz pamięci RAM.

Dodatkowo aplikacja sklepu została przeniesiona do nowej technologii WWW. Dotąd e-sklep PGG obsłużył prawie 100 tys. klientów, do których trafiło ok. 370 tys. ton węgla.

Cały czas, jak informuje PGG, cała dobowa produkcja węgla opałowego dla gospodarstw domowych jest kierowana do sprzedaży w trzech kanałach dystrybucji.

