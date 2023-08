Skuteczna interwencja Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH) skutecznie upomniała się o pomoc dla przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie.

Do przyjętego dokumentu wprowadzono prawie wszystkie zgłaszane przez Izbę postulaty

Członkowie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH) otrzymali pismo od zarządu Izby,

"W nawiązaniu do pisma, jakie w dniu 20 marca 2023 roku Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa wystosowała do Prezesa Rady Ministrów, w którym wnioskowaliśmy o dokonanie zmian w programie rządowym pod nazwą „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”, informujemy, że w dniu wczorajszym, tj. 8 sierpnia 2023 roku, Rada Ministrów przyjęła program rządowy pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku”.

Z satysfakcja informujemy, że do przyjętego dokumentu wprowadzono prawie wszystkie zgłaszane przez Izbę postulaty, dotyczące uwzględnienia rodzajów działalności prowadzonej przez, zrzeszonych w Izbie, przedstawicieli firm otoczenia górnictwa, bowiem do uzyskania pomocy uprawnione będą firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B „Górnictwo i wydobywanie” lub C „Przetwórstwo przemysłowe” PKD" - wskazano w piśmie do członków Izby.

"Planowany start naboru wniosków to sierpień 2023 r., po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej. Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni (od dnia ogłoszenia naboru) na składanie wniosków. Operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet programu w latach 2023-2024 to 5,5 mld zł. Wypłata środków nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru.

Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach - za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r. Z pomocy będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, które spełniają m.in. warunek energochłonności, tj. koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3 proc. wartości produkcji w 2021 r.

Kwota pomocy nie będzie mogła przekroczyć ustalonego limitu - 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro, a w przypadku spełnienia warunków tzw. pomocy zwiększonej - 80 proc. kosztów kwalifikowanych do 40 mln euro.

GIPH zajmuje się sprawami ważnymi nie tylko dla górnictwa

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych oraz organizacja pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców, zrzeszająca m.in. spółki i samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.

GIPH zajmuje się sprawami ważnymi nie tylko dla górnictwa, ale dla wszystkich przedsiębiorców i pracodawców. Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, pracodawca lub jego wyodrębniona jednostka organizacyjna. Na czele Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej stoi prezes Janusz Olszowski.