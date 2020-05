Śląskie: 30 respiratorów dla 11 szpitali od JSW i Caritas Polska

11 szpitali w woj. śląskim otrzyma łącznie 30 respiratorów dzięki włączeniu się Jastrzębskiej Spółki Węglowej do akcji #WdzięczniMedykom, prowadzonej przez Caritas Polska. Pierwsze cztery urządzenia trafiły już do placówek w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim.

Pozostałe respiratory na przełomie czerwca i lipca zostaną przekazane szpitalom w Knurowie, Mikołowie, Pszczynie, Żorach, Tychach, Orzeszu i Cieszynie.

Na zakup urządzeń - produkcji brytyjskiej - Fundacja JSW przekazała blisko 1 mln zł, wspierając akcję prowadzoną przez Caritas. To niespełna czwarta część kwoty, przeznaczonej dotąd przez jastrzębską spółkę na walkę z epidemią koronawirusa.

"Do tej pory Jastrzębska Spółka Węglowa przeznaczyła ponad 4 mln zł na dofinasowanie szpitali oraz na zakup niezbędnego sprzętu oraz środków higieny i ochrony osobistej. Chcemy i musimy być wszyscy solidarni, tylko wtedy stawimy czoła pandemii" - powiedział prezes JSW Włodzimierz Hereźniak, cytowany w komunikacie spółki.

Pierwsze cztery respiratory w tym tygodniu zostały przekazane do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku oraz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim. Wcześniej Fundacja JSW kupiła też dla lokalnych społeczności m.in. komputery do prowadzenia zdalnej nauki oraz maszyny do szycia maseczek ochronnych.

Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki ocenił, że woj. śląskie, gdzie dotąd potwierdzono najwięcej w kraju zakażeń koronawirusem, należy do miejsc, gdzie wsparcie dla medyków jest obecnie najbardziej potrzebne.

Łącznie w ramach akcji #WdzięczniMedykom Caritas Polska zamówiła dotąd 100 respiratorów. Pierwsze urządzenia jeszcze w kwietniu zostały przekazane do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie oraz do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Obie placówki należą do ośrodków leczących osoby zarażone koronawirusem. Kolejne respiratory od Caritas trafiały do szpitali w maju, a dalsze dostawy zaplanowano na czerwiec.

Według opublikowanych w piątek danych sanepidu, w woj. śląskim potwierdzono 7826 przypadków koronawirusa - rano poinformowano o 98 nowych przypadkach. 1615 osób wyzdrowiało, a 203 zmarły - w ostatnim czasie w szpitalu w Raciborzu zmarły: 87-letnia kobieta z Rybnika oraz 51-latka z powiatu raciborskiego. W szpitalach w regionie jest 346 osób. Od początku epidemii wykonano ponad 76,4 tys. testów na obecność Sars-CoV-2, z czego niespełna 2,5 tys. minionej doby.