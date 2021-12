Śląskie: Podczas mszy barbórkowych wierni modlili się m.in. o pomyślne zakończenie akcji w kopalni Bielszowice

W intencji górników, ich rodzin i całej branży, a także o pomyślne zakończenie akcji ratowniczej w kopalni Bielszowice - gdzie ratownicy starają się dotrzeć do zasypanego górnika - modlili się uczestnicy mszy św. barbórkowych, odprawianych w niedzielę przez katowickich biskupów.

Przez cały weekend na Górnym Śląsku trwają uroczystości, związane z obchodzonym 4 grudnia świętem patronki górników - św. Barbary. Podobnie jak przed rokiem, większość oficjalnych wydarzeń - akademii czy biesiad piwnych - odwołano z powodu sytuacji epidemicznej. Pracownicy kopalń spotykają się w węższym, najczęściej rodzinnym gronie oraz w kościołach, w których odprawiane są msze w ich intencji.

W niedzielę rano mszę z okazji święta patronki górników odprawił w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Mysłowicach-Kosztowach katowicki biskup pomocniczy Grzegorz Olszowski. Popołudniowej mszy w Archikatedrze Chrystusa Króla - z udziałem górników i ich bliskich, reprezentantów spółek górniczych, licznych pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli władz - przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Uczestnicy mszy modlili się o bezpieczną pracę górników i dobrą przyszłość rodzin górniczych i całej branży; wspominali także górnika, zasypanego od soboty w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej i uczestników prowadzonej od ponad doby akcji ratowniczej. Modlono się także intencji 9 górników z katowickiej kopalni Wujek, zastrzelonych przez milicjantów podczas pacyfikacji zakładu na początku stanu wojennego. 16 grudnia minie 40. rocznica tamtych tragicznych wydarzeń.

Jak mówił w homilii abp Skworc, intensywność modlitwy wzrasta, "kiedy uświadamiamy sobie trudności i zagrożenia oraz problemy lokalne i globalne, choćby te związane z nienasyconym popytem na surowce, źródła energii i związane z jej deficytem. Intensywność modlitwy wzmaga także poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o nasz wspólny dom - Ziemię". Nawiązał do encykliki "Laudato si" papieża Franciszka, który pisał m.in. o złu wyrządzanym Ziemi poprzez nieodpowiedzialne wykorzystywanie i rabunkową eksploatację dóbr.

"My, mieszkańcy Górnego Śląska, doświadczaliśmy i doświadczamy wymienionych objawów choroby, co jest ceną za złożone pod ziemią bogactwo - węgiel, który z perspektywy walki o klimat nie przestaje być tematem numer jeden. Tematem, który skomplikował tegoroczny kryzys energetyczny. Jeszcze przed pandemią i energetycznym kryzysem przekonywano nas, że węgiel to samo zło i należy od niego odejść jak najszybciej. Jednak drogi gaz nie okazał się tańszą alternatywą węgla, który dziś ratuje energetykę i zapewnia energetyczne bezpieczeństwo oraz wskazuje, że pożegnanie z nim wymaga czasu" - powiedział metropolita katowicki.

Nawiązał do niedawnej konferencji klimatycznej COP 26 w Glasgow, podczas której mówiono m.in. o sprawiedliwej transformacji. Jak podkreślił, wymaga ona nie tylko finansowego wsparcia, ale też dialogu - tak, aby nikt nie pozostał bez pomocy i udało się wypracować "szeroko akceptowalną wizję przyszłości".

Jak ocenił, w pewnej mierze zostało osiągnięte w podpisanej w maju br. umowie społecznej, dotyczącej m.in. zasad i tempa wygaszania śląskich kopalń energetycznego - uzgodniono, że będą one zamykane stopniowo do końca 2049 roku, a przez ten czas budżet będzie subsydiował redukcję zdolności produkcyjnych. Wygaszanie kopalń ma być powiązane z zastępowaniem bloków węglowych w energetyce innymi źródłami energii.

Hierarcha przypomniał, że górnictwo kształtowało Górny Śląsk i Ślązaków przez ostatnie 200 lat i dziś, kiedy "pamięć kopalni, matki-żywicielki powoli odchodzi do historii na skutek decyzji o odchodzeniu od energetyki opartej na węglu, nie możemy zapomnieć tego dziedzictwa pokoleń, których jesteśmy spadkobiercami".

"Człowiek - jako żyjący obraz Boga - jest najważniejszy. W nowej, pandemicznej, inflacyjnej, pełnej zagrożeń, niepewnej i chaotycznej rzeczywistości trzeba nam wrócić do wartości podstawowych: porozumienia i dialogu, wzajemnej pomocy, +kultury troskliwości+ - jak to pięknie ujmuje papież Franciszek" - podkreślił.

Jak przekonywał hierarcha, wszystkimi relacjami powinna rządzić miłość i sprawiedliwość - wobec najbiedniejszych, zepchniętych na margines, pozbawionych praw przez ideologie, szczególnie praw do wolności sumienia i wyznania. Ubóstwo nie zamyka się tylko w kategoriach ekonomicznych; ubogimi są także ofiary konsumizmu, uchodźcy i migranci, bezrobotni, samotni, chorzy i opuszczone dzieci - wyliczał.

Abp Skworc zaapelował o budowanie takich form życia zbiorowego, w których istnieje "pierwszeństwo osoby nad rzeczą, prymat postępowania moralnego nad techniką, pierwszeństwo bycia nad posiadaniem oraz prymat miłosierdzia nad sprawiedliwością". Nawiązując do nauki Franciszka abp Skworc nawoływał do globalnego nawrócenia ekologicznego i ochrony warunków moralnych prawdziwej +ekologii ludzkiej+".

"Stawać się czystym i bez zarzutu oznacza dzisiaj kontrolowanie siebie w zakresie konsumpcji środowiska naturalnego i konsumpcji dóbr tego świata. Właściwym wyrazem autokontroli jest świadome ograniczanie konsumpcji i postawa oszczędności. Potrzeba prawdziwej +ekologii ludzkiej+, potrzeba spojrzenia poza horyzont materii i ograniczonego ludzkiego czasu na ziemi" - wskazał.