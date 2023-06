Śląskie szkoły dla górników ruszają na nowo. Rekrutacja trwa, kopalnie wypłacą stypendia

Po dwóch latach przerwy do szkół ponadpodstawowych wracają klasy górnicze. Dyrektorzy kopalń zgłaszają potrzeby kadrowe, a górnicze spółki zachęcają do nauki wypłacając stypendia.

Szkoły ponadpodstawowe w woj. śląskim przygotowały niemal 170 miejsc dla przyszłych górników.

Rekrutacja tych, którzy chcą pracować w branży górniczej, została otwarta po dwuletniej przerwie. Kopalnie będą musiały zaczekać na absolwentów.

Górnicze spółki zachęcają młodych ludzi do nauki fundując stypendia. Obiecują "solidną pracę z dobrą pensją i dużymi świadczeniami socjalnymi".

Według danych z Systemu Informacji Oświatowej, które przekazało Kuratorium Oświaty w Katowicach, trwa nabór do klas górniczych w szkołach branżowych i technicznych województwa śląskiego.

Przygotowano sto miejsc dla przyszłych górników eksploatacji podziemnej w szkołach zawodowych. Najwięcej (32) w Branżowej Szkole I Stopnia w Radlinie. W technikach jest też 69 miejsc dla przyszłych techników górnictwa podziemnego - tu niemal połowę, bo 30 miejsc dla absolwentów podstawówek oferuje Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku.

Nabór trwa w szkołach, które działają w gminach górniczych. Na przykład w Branżowej Szkole I Stopnia w Czerwionce-Leszczynach - w klasie o specjalizacji "Górnik eksploatacji podziemnej" - jest 18 miejsc, a zarejestrowanych chętnych – 45.

- Zainteresowanie, w stosunku do poprzednich lat, w tym roku jest większe i dlatego na pewno otworzymy klasę w zawodzie "górnik eksploatacji podziemnej" w naszej szkole branżowej pierwszego stopnia. Rozważamy również otwarcie jednej grupy w zawodzie technik górnictwa podziemnego - mówi Natalia Kuś, dyrektor Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Mechanik i elektryk atrakcyjniejsi od górnika. Najlepsi mają gwarancję pracy

Dla porównania, chętnych do kształcenia się w zawodzie elektryka w tej samej szkole - przy tej samej liczbie miejsc - jest niemal trzy razy więcej, bo 116. Nie wszystkie więc szkoły, w których górnicze klasy działały, skusiły się na ich ponowne otwarcie.

- Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to jest ono niewielkie, pytają pojedyncze osoby, co nie daje realnych szans na otwarcie klasy o kierunku górniczym. Od kilku lat nie robiliśmy naboru w zawodzie technik górnictwa podziemnego, jest za to zainteresowanie technikiem-elektrykiem i mechanikiem - wyjaśnia Andrzej Wowra, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.

Kluczowa wydaje się współpraca z górniczymi spółkami, które są zainteresowane kształceniem przyszłych pracowników. Jak wyjaśnia Tomasz Siemieniec, rzecznik prasowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, JSW od lat zawiera porozumienia ze szkołami kształcącymi w zawodach górniczych.

- Dzięki temu spółka uczestniczy w procesie tworzenia klas o specjalnościach, na które jest szczególne zapotrzebowanie w kopalniach. Między innymi są to górnicy, elektrycy oraz mechanicy. Spółka organizuje również zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Absolwenci z najlepszymi wynikami w nauce zapewnione mają zatrudnienie w szeregach Grupy Kapitałowej JSW - informuje rzecznik.

Górnicze spółki płacą za dobre wyniki w nauce

Do podjęcia nauki w klasach o profilu górniczym, a w przyszłości także do podjęcia pracy w kopalniach JSW, ma zachęcić program stypendialny. Przez 10 miesięcy roku szkolnego objęci nim uczniowie otrzymują stypendium w takiej samej wysokości, a na koniec każdego roku szkolnego trzy osoby z najwyższą średnią ocen - z każdej szkoły, która uczestniczy w programie - otrzymują nagrody pieniężne za wyniki w nauce.

JSW realizuje około 900 umów stypendialnych w ośmiu szkołach, a średnia roczna wysokość wypłacanych stypendiów to 2 mln zł. Także Polska Grupa Górnicza inwestuje w edukację - na przykład w ramach programu "Dobry Start z PGG" uczniowie na kierunku "technik górnictwa podziemnego" oraz "górnik eksploatacji podziemnej" otrzymają stypendia, nagrody finansowe za dobre oceny, mają też gwarancje zatrudnienia.

Czy to dobry pomysł na promocję górniczych zawodów?

- Kuratorium Oświaty w Katowicach, działając w ramach swoich kompetencji, nie ocenia i nie komentuje polityki kadrowej przedsiębiorstw w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami, w tym polityki stypendialnej - odpowiada Anna Kij, dyrektor Wydziału Jakości Edukacji w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Zakończony tydzień temu rok szkolny otwiera jednak dwuletnią lukę w branżowej edukacji górniczej. Tydzień temu szkoły opuściło 20 górników eksploatacji podziemnej i 130 techników górnictwa podziemnego.

W śląskich technikach pozostaje dziś jedynie 10 przyszłych techników górnictwa podziemnego oraz 19 uczniów ostatnich semestrów w szkołach branżowych II stopnia. Obecnie w górnictwie zatrudnionych jest około 75 tys. osób, z których część odchodzi na szybsze w tym zawodzie emerytury. Nie ma zatem mowy o zastępowalności.

- Absolwenci dostają solidną pracę z dobrą pensją, objętą dużymi świadczeniami socjalnymi, szybszą emeryturą. To jest wciąż atrakcyjny zawód i chyba nikt nie wierzy, że kopalnie zostaną zamknięte w jakimś najbliższym czasie. Nie możemy mówić na Śląsku, że ten zawód umarł. Jesteśmy otoczeni kopalniami, a potrzeby kadrowe są duże, a ci chłopcy znajdują od razu zatrudnienie. Mamy podpisaną umowę z Jastrzębską Spółką Węglową i uczniowie dostają zarówno stypendium, jak i są objęci gwarancją zatrudnienia - tłumaczy dyrektor Kuś.