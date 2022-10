Śląskie: Tona węgla z PGG dla osób w trudnej sytuacji życiowej

Mieszkańcy woj. śląskiego w trudnej sytuacji życiowej - osoby w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne, objęte pomocą społeczną - będą mogły kupić tonę węgla opałowego z PGG za pośrednictwem gminy, poza sklepem internetowym - zakłada projekt, zainicjowany przez PGG i samorządy.

Największy krajowy producent węgla podpisał w tej sprawie list intencyjny ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów (ŚZGiP), skupiającym ponad 150 samorządów z woj. śląskiego.

To jedna z największych samorządowych organizacji w kraju. Aby program ruszył, muszą zaangażować się w niego poszczególne samorządy.

W środę odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych gmin.

"Dzięki współpracy z PGG planujemy zabezpieczyć potrzeby grzewcze wąskiej grupy mieszkańców z woj. śląskiego, która z uwagi na szczególnie trudne położenie życiowe takiego wsparcia potrzebuje. Mówimy o osobach, które nie są w stanie samodzielnie dokonać zakupu poprzez sklep internetowy" - wyjaśnił w środę starosta bieruńsko-lędziński, członek zarządu ŚZGiP Bernard Bednorz.

Rozpoczynający się w drugiej połowie października pilotaż potrwa do końca roku

Nie jest jednak wykluczona jego kontynuacja. Wstępnie oszacowano, że w tej formule do odbiorców może trafić niespełna 10 tys. ton węgla opałowego - głównie tzw. węgla grubego wysokiej jakości, o dobrych parametrach grzewczych.

Samorządowcy od kilku tygodni zwracali uwagę, że formuła sprzedaży węgla opałowego z PGG wyłącznie poprzez sklep internetowy, w praktyce uniemożliwia zakup opału np. osobom w podeszłym wieku, schorowanym, niekorzystającym z internetu. Ponadto, zakup węgla w e-sklepie jest bardzo trudny - podczas każdej sesji sprzedażowej do sklepu loguje się nawet 140 tys. klientów, zaś w tygodniu PGG sprzedaje ok. 50 tys. ton węgla opałowego.

"Mamy świadomość, że aby korzystać z e-sklepu potrzebny jest dostęp do internetu, komputera. Chcemy, by potrzebujący mieszkańcy naszych miast - osoby z niepełnosprawnościami, starsze i samotne, nie zostały bez opału na zimę. Nasza spółka wychodzi naprzeciw ich potrzebom" - wyjaśnił prezes PGG Tomasz Rogala.

Osoby mogące kupić tonę węgla na ustalonych z samorządowcami zasadach będą wskazywane przez gminy, według ustalonych kryteriów. Wykaz uprawnionych będzie zweryfikowany przez PGG, która m.in. sprawdzi, czy dana osoba od 11 marca br. nie kupiła już węgla w e-sklepie.

Wsparcie w ramach pilotażu będzie skierowane do osób samotnych objętych stałą pomocą społeczną

W tej grupie są chorzy lub z osoby z niepełnosprawnościami, które bez pomocy osób trzecich nie są w stanie zapewnić sobie dostępu do opału. Będę one mogły kupić tonę węgla opałowego po cenach obowiązujących w punkcie sprzedaży drobnicowej kopalń PGG. Zakup będzie możliwy gotówką, zaś odbiorem węgla dla tej grupy osób zajmą się przedsiębiorstwa wskazywane przez gminy lub Grupę.

Inicjatorzy pilotażu zachęcają gminy z woj. śląskiego do udziału w nim. Aby przystąpić do programu, samorządy muszą zaakceptować warunki listu intencyjnego, w tym kryteria dostępu do węgla opałowego z zasobów PGG. Wytyczne te powstały w ramach wspólnych prac przedstawicieli samorządów - w tym ośrodków pomocy społecznej, prawników, ekspertów ds. zamówień publicznych, oraz specjalistów z PGG. Prace koordynował Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Inicjatorzy pilotażu wskazują, iż przedsięwzięcie z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb grzewczych w regionie. Podkreślają jednak, że inicjatywa jest praktyczną realizacją zasad sprawiedliwości społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem programu jest niesienie pomocy osobom słabszym w celu zabezpieczenia ich najbardziej elementarnych potrzeb.