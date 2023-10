Słynny w świecie DJ a zarazem pracownik kopalni pojawił się w TV

Inspektor gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczych z kopalni Piast-Ziemowit Patryk Bielowicz, znany azjatyckiej publiczności jako Patrick Moreno, odwiedził telewizję.

3 października 2023 roku w programie Dzień Dobry TVN opowiadał o tym, jak łączy pracę w kopalni z tworzeniem muzyki. Do warszawskiego studia zaprosili go prowadzący Dorota Wellman i Marcin Prokop. Rozmowę poprzedził krótki reportaż o nim, a na zakończenie dj Moreno zaprezentował swoje muzyczne umiejętności.

Patrick Moreno, który w kopalni pracuje już 12 lat, występował m.in. w Japonii, w Chinach, Austrii czy Holandii, gdzie jego muzyka cieszy się ogromną popularnością. Tworzy muzykę klubową w nurcie Progressive House, Bass House, muzykę EDM. Swoje utwory wydaje za granicą w największych wytwórniach świata . Mimo sukcesów muzycznych nie rezygnuje z pracy w kopalni Piast-Ziemowit.

- Na jego koncerty w Azji przyjeżdżały całe fan cluby, wszyscy go rozpoznawali. Ta muzyka najwyraźniej trafia do ich dusz - uważa przyjaciel Patricka i jego menadżer Paweł Kłoda, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej.

- Kocham muzykę. Zawsze to we mnie było. Kiedy zakładam słuchawki odcinam się od wszystkiego - tłumaczył Patryk Bielowicz w reportażu, którego część powstała w kopalni.

- Widzą państwo te obrazki? Jakby Elvis przyjechał do swoich fanek, które rzucają się na niego, pokazują serduszka, jest szał, jest impreza… A potem chłop wraca do siebie i wraca do pracy w kopalni. I powstaje pytanie dlaczego, czy tak bardzo kocha tę robotę? - zapytał Marcin Prokop.

- Kopalnia daje mi poczucie stabilizacji, pandemia nauczyła mnie, żeby mieć dystans. To też przyzwyczajenie i towarzystwo, są koledzy z pracy - wyjaśnił Bielowicz.

W programie opowiedział również o tym, jak to się stało, że został producentem muzycznym i didżejem, w jaki sposób przygotowuje się do koncertów oraz co mu daje tworzenie muzyki.