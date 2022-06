Sobolewski: przedstawimy projekt ustawy, który ułatwi kupno m.in. węgla

Przygotowywany jest projekt ustawy mającej na celu ułatwienie kupna m.in. węgla; zostanie on przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Sejmu i mam nadzieję, że w trybie szybkim zostanie przyjęty - powiedział w środę sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

W środę rano w radiu Plus Sobolewski zapytany został m.in. o wzrost cen energii. "Nie jesteśmy samotną wyspą w Europie czy na świecie. Mamy sytuację za naszą wschodnią granicą, która powoduje destabilizację całkowitą, zarówno cen energii, paliw płynnych i na rynkach gospodarczych, ekonomicznych, na to mamy odpowiedzi, są tarcze antyinflacyjne" - powiedział.

Poinformował, że "jest w tej chwili przygotowywana ustawa, która pomoże, ułatwi kupno m.in. węgla". Dopytywany, kiedy projektem zajmie się parlament, Sobolewski odpowiedział, że na trwającym od środy posiedzeniu Sejmu na pewno nie uda się już wprowadzić ustawy. "Ale na najbliższym będzie projekt przedstawiony i mam nadzieję, że w trybie szybkim zostanie przyjęty i wprowadzony w życie" - zaznaczył. Kolejne posiedzenie izby zaplanowane jest w dniach 22-23 czerwca.

Sobolewski dopytywany o szczegóły projektu oraz - że według słów minister klimatu i środowiska Anny Moskwy projekt nie będzie dotyczył dopłat dla osób ogrzewających domy za pomocą węgla, tylko dopłat dla składów węgla, by mogły go taniej sprzedawać - odparł, że nie chce wchodzić w szczegóły i w rolę minister Moskwy.

"To będzie przedstawione, mam nadzieję, że będzie to uregulowane tak, by ludzie mogli kupić węgiel w cenie niewiele różniącej się od tej, za którą mogli kupić węgiel przed tym kryzysem, przed tym jak zaczęła cena węgla nagle rosnąć" - zaznaczył.

Na wtorkowej konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa - wraz z rzecznikiem rządu Piotrem Müllerem - mówiła m.in. o problemie z dostępnością węgla w sklepie Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Zapowiedziała, że aby więcej węgla mogło trafić do gospodarstw domowych, przekierowany zostanie cały polski węgiel, jaki jest dostępny - zwiększając też wydobycie - "właśnie do PGG, za pomocą sklepu, za pomocą składów, za pomocą pośredników". Minister dodała, że w ostatnim czasie niektórzy pośrednicy wykorzystali trudną sytuację do spekulacji cenowych, podwyższając cenę za węgiel.

Poinformowała ponadto, że rząd wspomoże też sprzedawców, którzy będą oferować węgiel po "akceptowalnej cenie". "Wprowadzimy w najbliższych dniach rozwiązanie ustawowe, które będzie kompensowało tym podmiotom, które zdecydują się po cenie akceptowalnej - na dzisiaj to jest ta cena którą oferuje PGG, cena najniższa na rynku. Jeśli te podmioty zdecydują się po takiej cenie dostępne zapasy przekazać do odbiorców indywidualnych, zapewnimy im kompensatę. O kwotach będziemy mówili w najbliższych dniach" - poinformowała.