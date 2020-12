Soboń: Naszym interesem sprawiedliwa transformacja w sektorze elektroenergetyki

Naszym interesem jest sprawiedliwa, rozłożona w czasie, planowa, wsparta środkami publicznymi transformacja w sektorze elektroenergetyki - powiedział wiceszef MAP Artur Soboń. Wskazał, że ustalenia ws. neutralności klimatycznej zawierają korzystne dla Polski zapisy.

Wiceminister aktywów państwowych był pytany w TVP Info o decyzje Rady Europejskiej w sprawie neutralności klimatycznej. Przywódcy Unii Europejskiej osiągnęli w piątek porozumienie w sprawie zwiększenia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Zdecydowano o zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku.

"To były twarde negocjacje, w których Polska, podobnie jak w przypadku praworządności realizowała w pierwszej kolejności swój interes narodowy. Naszym interesem absolutnie jest sprawiedliwa, rozłożona w czasie, planowa transformacja, ale także transformacja wsparta środkami publicznymi, tak aby zbudować bezpieczne, stabilne, konkurencyjne źródła zasilania" - powiedział wiceszef MAP.

Dodał, że to nie szczyt jest powodem konieczności transformacji w sektorze elektroenergetyki, tylko regulacje, które od jakiegoś już czasu kształtują rynek i które powodują, że w dłużej perspektywie istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, konkurencyjności cen polskiej energii opartej na węglu i stabilności dostaw.

"Jeśli nie zbudujemy stabilnych źródeł zasilania w miejsce węgla, to oczywiście to zagrożenie będzie się potęgowało, będzie narastało" - wskazał wiceminister.

"UE, która stawia kwestie neutralności klimatycznej na pierwszym miejscu swojej polityki podniosła poprzeczkę. Z naszego punktu widzenia kluczowe było, aby ustalić - po pierwsze - sposób liczenia osiągniecia tego celu neutralności klimatycznej. Są korzystne dla nas zapisy m.in., wliczenie lasów, jako miejsca, które pochłania CO2 do sposobu liczenia tejże neutralności klimatycznej" - dodał Soboń.

Po drugie, kontynuował, ważne jest wykorzystanie środków w ramach sprzedaży certyfikatów do emisji CO2 na potrzeby modernizacji polskiej energetyki. "Uzyskaliśmy bardzo dobry przelicznik, który spowoduje, że będziemy mogli wydać na ten cel ponad 200 mld zł" - powiedział.

"Po trzecie, wróciliśmy do tych pomysłów, które wpisują się w politykę klimatyczną UE, ale są korzystne dla naszego sektora górniczego, np. granicznego podatku węglowego, który de facto likwidowałby import węgla do Unii Europejskiej, w tym oczywiście także do Polski" - dodał Soboń.

Wiceminister ocenił, że "obecnie absolutnie kluczowe przed polskim sektorem energetyki i górnictwa jest stworzenie dwóch dróg - drogi dla sektora energetyki, który przez długie lata będzie zasilał nasze gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa energią z węgla (…), a z drugiej strony odblokować pozostałą część energetyki, tak aby mogła inwestować, budować energetykę zieloną, by mogła korzystać także z tych możliwości jakie daje szczyt, czyli przejściowego wykorzystania na duża skalę np. gazu, aby można było budować energię atomową".

"Krótko mówiąc, aby budować nowy system energetyczny Polski, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo i konkurencyjność" - zaznaczył.