Soboń: Spodziewam się dobrych decyzji co do przedłużenia pracy kopalni Turów

Spodziewam się dobrych decyzji, co do kolejnych lat pracy kopalni Turów - podkreślił wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Ocenił, że zamknięcie kopalni oraz elektrowni kosztowałoby ok. 13,5 mld zł.

Wiceszef MAP podkreślił na konferencji, że kompleks w Turowie jest jednym z kluczowych z punktu widzenia krajowego sytemu elektro-energetycznego. Zwrócił uwagę, że elektrownia zaopatruje obecnie w energię 2,3 mln odbiorców, a po oddaniu kolejnego bloku będzie to dodatkowe 1 mln odbiorców.

"Dla nas kluczową kwestią jest to, by kompleks w Turowie mógł nadal pracować jako jedno z tych najważniejszych miejsc produkcji energii w Polsce" - zaznaczył.

Według Sobonia w sporze rozbudowę kopalni, argumenty prawne i merytoryczne są po polskiej, a nie po czeskiej stronie. Dodał, że "spodziewa się dobrych decyzji co do kolejnych lat pracy kopalni".

Według wiceszefa MAP gdyby zdecydować o natychmiastowym zamknięciu kopalni oraz elektrowni, to szacowane straty wyniosłyby ok. 13,5 mld zł.

Na początku marca Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce dotyczącą rozbudowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Praga domaga się wstrzymania wydobycia w Turowie do czasu decyzji TSUE.