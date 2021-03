Soboń: Umowa społeczna ws. górnictwa musi być racjonalna

Negocjowana obecnie z górniczymi związkami umowa społeczna ws. transformacji górnictwa musi być racjonalna, a potem skutecznie obroniona w Komisji Europejskiej - ocenia wiceszef MAP Artur Soboń. - Do tego będę przekonywał stronę społeczną - powiedział wiceminister przed kolejną turą negocjacji.

W czwartek po południu w Katowicach rozpoczęło się kolejne spotkanie górniczych związków z przedstawicielami rządu na temat umowy społecznej, która ma określić szczegóły zaplanowanego stopniowo do 2049 roku wygaszania polskiego górnictwa węgla energetycznego.

Związkowcy sygnalizowali wcześniej, że rozmowy są bliskie finału, choć są jeszcze istotne rozbieżności dotyczące m.in. formuły gwarancji zatrudnienia w kopalniach oraz tego, że nie będą one likwidowane wcześniej niż przewiduje uzgodniony już wstępnie harmonogram.

"To nie jest kwestia mojego samopoczucia, tylko raczej tęgo, czy strony będą chciały być racjonalne i zakończyć to porozumieniem" - mówił przed rozmowami dziennikarzom wiceminister Soboń, pytany o szanse na szybkie zamknięcie rozmów i podpisanie umowy społecznej.

Czytaj też: Nie będzie śląskiego okrągłego stołu. Minister: nie zachęcam nikogo do pracy pod ziemią

Odnosząc się do sugestii, że Komisja Europejska nie przyjmie ustaleń ze związkowcami, ponieważ wykraczają poza ramy wyznaczone decyzją Rady Europejskiej odnośnie pomocy dla górnictwa z 2010 roku, wiceminister przypomniał, że strona Polska od początku zmierza do tego, by przeprowadzić proces transformacji w oparciu o Traktat Europejski.

"To, że musimy opierać się bezpośrednio na traktatach, nie jest niczym odkrywczym (…). Idziemy zupełnie nową drogą, od samego początku o tym mówiliśmy. Z drugiej strony mam wrażenie, że ta umowa społeczna jest na tyle ważnym dokumentem - nie tylko dla Śląska czy dla górnictwa węgla kamiennego, ale w ogóle dla Polski, polskiej gospodarki i polskiej energetyki - że byłoby dobrze, aby udało się przekonać do niej całość opinii publicznej" - powiedział Soboń.

"Oczywiście potrzeba większości parlamentarnej, ale też - moim zdaniem - jest potrzeba tego, aby opinia publiczna miała głębokie przekonanie, że to jest dobry dokument dla Polski, dla Polaków. Ale żeby tak było, ten dokument musi być racjonalny, a potem skutecznie obroniony w Komisji Europejskiej. I do tego będę przekonywał stronę społeczną" - podsumował wiceminister.