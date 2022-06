Solidarna Polska chce ustawy "cofającej likwidację polskiego górnictwa"

Solidarna Polska zgłosi projekt ustawy cofającej likwidację polskiego górnictwa - poinformował we wtorek wieczorem minister w KPRM Michał Wójcik. Taką decyzję podjął we wtorek Zarząd Krajowy partii Zbigniewa Ziobry.

"Dziś w czasie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Krajowego Solidarnej Polski, wobec trudnej sytuacji w dostępie Polaków do węgla, podjęto decyzję o zgłoszeniu projektu ustawy cofającej likwidację polskiego górnictwa" - napisał Wójcik na Twitterze.

Dziś w czasie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Krajowego @SolidarnaPL ,wobec trudnej sytuacji w dostępie Polaków do węgla, podjęto decyzję o zgłoszeniu projektu ustawy cofającej likwidację polskiego górnictwa.🇵🇱 pic.twitter.com/5c3g5kqlKT — Michał Wójcik🇵🇱 (@mwojcik_) June 28, 2022

Wiceminister środowiska i klimatu Jacek Ozdoba (SP) podkreślił w stanowisku przekazanym PAP, że "Solidarna Polska konsekwentnie była przeciwko ograniczaniu wydobycia i likwidacji polskiego górnictwa".

"Podnosiliśmy, że może to zagrażać naszemu bezpieczeństwu. Z tego powodu w lutym 2021 ministrowie nie poparli rządowego programu odejścia od węgla na rzecz gazu. Obecna sytuacja na rynku energii potwierdza rację Solidarnej Polski i mamy nadzieję oraz ufamy, że rząd i nasi koalicjanci poprą nasze postulaty dotyczące rewizji dotychczasowej polityki" - napisał Ozdoba.

Jak dodał, jego ugrupowanie nie liczy na "refleksję po stronie totalnej opozycji", która - według niego - "pod wpływem Donalda Tuska konsekwentnie forsuje ideologiczne projekty nie zwracając uwagi na kieszenie Polaków oraz ryzyko braku źródeł energii w okresie grzewczym".

Odejście od węgla nie tak szybkie

Za utrzymaniem energetyki opartej o węgiel opowiada się też Prawo i Sprawiedliwość. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin ocenił w poniedziałek, że odejście w Polsce od węgla może nastąpić dopiero po zyskaniu alternatywnych źródeł energii, które zapewnią krajowi niezależność.

"Nie możemy odejść szybko od węgla nie mając alternatywy, tak jak często ideologicznie w innych krajach europejskich próbowano to zrobić mówiąc, że można szybko odejść od węgla, gazu, atomu, od wszystkich tradycyjnych sposobów wytwarzania energii na rzecz tych nowych czysty, ale jakże zawodnych sposobów wytwarzania, energii, mówię tu o OZE. To musi doprowadzić do kryzysu energetycznego w wielkiej skali i dzisiaj symptomy tego kryzysu w wielu krajach europejskich już bardzo wyraźnie widać" - mówił Sasin podczas konferencji "Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu", która odbyła się w poniedziałek w Senacie.

Szczegóły projektu Solidarnej Polski nie są na razie znane.