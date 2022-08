Solidarność bez złudzeń. Rząd nie chce inwestować w polskie kopalnie

Usłyszeliśmy niemal wprost od pana premiera Morawieckiego, że rząd w dłuższym okresie nie ma zamiaru inwestować w polskie kopalnie. Tutaj pan premier rozwiał wszystkie nasze wątpliwości. Wcześniej mogliśmy się jeszcze łudzić, teraz tych złudzeń nie mamy - zaznacza Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarności.

Hutek wskazuje, że rządzący nie zamierzają inwestować w nowe złoża, nie zamierzają inwestować w innowacyjne technologie wykorzystywania węgla, jak to robią chociażby Japończycy, zamierzają natomiast płacić podmiotom zagranicznym za węgiel, którego w Polsce mamy pod dostatkiem.

To zdaniem Hutka polityka bardzo krótkowzroczna.

Może się przecież okazać, że z jakichś względów węgiel z importu nie zostanie dostarczony. I co wtedy? Nikt o tym nie myśli- zaznacza Hutek.

- Na nasze pytania odnośnie polityki energetycznej państwa do roku 2050 i o to, czy jest szansa, by Polska oparła swoje bezpieczeństwo energetyczne na rodzimym węglu, nie usłyszeliśmy odpowiedzi, a kiedy zapytaliśmy, czy są plany, by w przeciągu najbliższych 15 lat Polska rzeczywiście postawiła na własny węgiel, premier Morawiecki zarzucił nam, że chcemy doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej - podkreśla Bogusław Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej. - Tak się nie da dyskutować - dodaje.

Nacisk na import węgla zamiast na inwestycje w polskich kopalniach

Jednocześnie wskazuje, że 15 lat to jest taka perspektywa czasowa, w której ewentualne inwestycje w nowe złoża miałyby szansę się zwrócić: 6-7 lat trwałoby "zasypywanie" niedoborów po rosyjskim węglu, a kolejne 7-8 lat musiałoby to wszystko funkcjonować, żeby się spłaciło.

- Twierdzenie premiera, że sygnatariusze umowy społecznej, pytając o strategię państwa odnośnie własnego węgla, chcą wyjścia Polski z Unii, było kuriozalne, nie miało też związku z tematem dyskusji - zaznacza Hutek

I tłumaczy, że górnicza Solidarność chce notyfikacji umowy społecznej w wynegocjowanej i podpisanej formie. Dlaczego?

- To oczywiste - jeśli nie ma perspektyw przed polskim górnictwem, jeśli rząd nie zamierza przeprowadzać inwestycji w polskie złoża węgla, tak by mogły one służyć Polakom przez dłuższy czas, nie mamy wyjścia - mówi Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej. - Umowa społeczna to nasza gwarancja i jedyny dokument, który w uporządkowany sposób pozwala przeprowadzić transformację polskiego sektora górniczego, a górnikom gwarantuje pracę do emerytury. Skoro pan premier wpisuje się dziś w narrację najbardziej zagorzałych zwolenników "zielonej rewolucji", my będziemy bronić tego, co jest w umowie, pod którą - co istotne - podpisali się również przedstawiciele rządu.

Według Hutka kwestionując wynegocjowaną treść umowy czy też czyniąc związkom zarzut, że jej bronią, premier kwestionuje to, co nie tak dawno - jako szef rządu - sam poniekąd akceptował, bo przecież członkowie rządu niczego nie podpisują, jeśli nie mają pełnomocnictw "z góry".

- Cały nacisk będzie szedł na węgiel importowany. Rządzący nie zamierzają inwestować w nowe złoża, nie zamierzają inwestować w innowacyjne technologie wykorzystywania węgla, jak to robią chociażby Japończycy, zamierzają natomiast płacić podmiotom zagranicznym za węgiel, którego w Polsce mamy pod dostatkiem. To polityka bardzo krótkowzroczna - ocenia Hutek. - Może się przecież okazać, że z jakichś względów węgiel z importu nie zostanie dostarczony. I co wtedy? Nikt o tym nie myśli - dodaje Hutek.

I wskazuje, że rząd działa w myśl zasady, że ma wystarczyć węgla na najbliższą zimę, a potem "jakoś to będzie".

Napaść Rosji na Ukrainę niczego ich nie nauczyła

- Jednocześnie nasz rząd próbuje wzorować się na "zielonych rewolucjonistach" z Brukseli, których napaść Rosji na Ukrainę niczego nie nauczyła. Oni wciąż stawiają na fotowoltaikę czy wiatraki, które są źródłem skrajnie niestabilnym, bo dostarczają energii tylko wtedy, kiedy wieje wiatr - zaznacza Hutek. - U nas surowcem stabilizującym system energetyczny miał być gaz, ale nie wiemy, ile tego gazu uda się sprowadzić. Elektrowni jądrowej długo jeszcze mieć nie będziemy. I co w zamian? Wydawałoby się oczywiste, że to, co mamy na miejscu, czyli węgiel.

Niestety, zdaniem Hutka, wśród polskich polityków głosy postulujące powrót do węgla od początku były bardzo słabe, a teraz już w ogóle ich nie słychać.

- Nawet wicepremier Jacek Sasin, opowiadający się wcześniej za wzmocnieniem roli węgla, stwierdził ostatnio, że inwestycje w rozwój górnictwa są obarczone zbyt dużym ryzykiem - zaznacza Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej. - Najprawdopodobniej we wrześniu zażądamy od premiera Morawieckiego i tych członków rządu, którzy podpisali się pod umową - wicepremiera Jacka Sasina, byłego wiceministra aktywów państwowych odpowiedzialnego za górnictwo Artura Sobonia oraz ministra Krzysztofa Kubowa - by zaczęli wywiązywać się ze swojej roli i zaczęli wdrażać w życie wszystkie zapisy dokumentu.

Zdaniem Hutka, szczególny nacisk zostanie położony na osiem wpisanych do umowy inwestycji w skali przemysłowej, bowiem od ich powstania zależy dalszy los większości kopalń.

- Jeśli ktoś twierdzi, że tę umowę trzeba dziś potargać i wyrzucić do kosza, to ja mu odpowiadam, żeby sam sobie wynegocjował umowę, a jeśli mu się nie będzie podobała, to wtedy ją wyrzuci do kosza - podkreśla Hutek.

