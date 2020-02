Solidarność do szefowej KE ostro o forsowaniu neutralności klimatycznej

Forsowanie neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej bez adekwatnych działań ze strony reszty świata to gospodarczy sabotaż - twierdzi zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. W stanowisku skierowanym do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Layen związkowcy zapowiadają podjęcie wszelkich dostępnych form protestu, aby nie dopuścić do kolejnej fali likwidacji przemysłu na Śląsku.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność wskazał, że strategia Europejskiego Zielonego Ładu, określana przez przedstawicieli KE przedsięwzięciem na miarę rewolucji przemysłowej, to projekt o charakterze politycznym, a nie gospodarczym.

To sprawia, że jest on z góry skazany na porażkę.

Wedle tej strategii zmiany gospodarcze mają zostać wymuszone podatkami, opłatami i zakazami z jednej strony oraz dotacjami i przywilejami z drugiej. Takie działania w niczym nie przypominają rewolucji przemysłowej - wskazuje Solidarność.