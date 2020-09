Solidarność. Musimy działać, bo szykuje się nam armagedon

- Rząd, jak widać, zapomniał o swoich obietnicach. A wystarczy odtworzyć niedawne wypowiedzi na temat górnictwa i energetyki węglowej prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Wygląda na to, że ktoś w UE przehandlował polskie górnictwo i polską energetykę konwencjonalną - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Przecież to, co zaprezentowano w ostatnim projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku jest nie do zaakceptowania.- Dlatego, że tak szybka ścieżka odchodzenia od węgla spowodowałyby spustoszenie. Obecnie w samych kopalniach węgla kamiennego pracuje ponad 80 tysięcy osób. A dochodzą pracownicy kopalń węgla brunatnego oraz energetyki i rodziny tych pracowników. A także pracownicy tysięcy firm kooperujących z kopalniami i dostarczającymi im różne produkty i usługi.A zatem problem jest olbrzymi. I mówienie, że sprawę załatwi fabryka samochodów elektrycznych czy fabryka produkująca na rzecz fotowoltaiki - to są mrzonki. Gdyby chciano realizować ścieżkę szybkiego odchodzenia od węgla, doszłoby do zubożenia społeczeństwa polskiego na wielką skalę.Negatywne skutki byłyby o wiele większe od tych, kiedy przed laty likwidowano kopalnie. Do dziś zresztą mamy tam getta biedy i ubóstwa. Wystarczy sobie pojeździć po Górnym Śląsku, żeby się o tym szybko przekonać.- Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać... Rząd, jak widać, zapomniał o swoich obietnicach. A wystarczy odtworzyć niedawne wypowiedzi na temat górnictwa i energetyki węglowej prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Wygląda na to, że ktoś w UE przehandlował polskie górnictwo i polską energetykę konwencjonalną.- Na to, że nie ma ustaleń, których nie można zmienić, jeżeli są to ustalenia zabójcze dla polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy. Pora zrozumieć, że takie działanie jest na szkodę polskiego społeczeństwa i staje się też bardzo groźne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. A zatem trzeba zmienić tę fatalną politykę.