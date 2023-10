Solidarność przygotowuje się do nowej walki o górnictwo

Mamy obawy o przyszłość polskiego górnictwa i obawy o funkcjonowanie umowy społecznej w ustalonym podczas negocjacji z rządem kształcie – tak górnicza „Solidarność” oceniła dla WNP.PL wstępne wyniki wyborów parlamentarnych.

- Wynik wyborczy jest na razie sondażowy, ale oceniając wypowiedzi różnych polityków z innych partii, poza Zjednoczoną Prawicą, z którą negocjowaliśmy umowę społeczną, zdaję sobie sprawę, że przyszłość górnictwa może być nieciekawa – ocenia Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”.

Szef górniczej „Solidarności” dodaje: - Jeżeli śląski lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówi, że do 2030 roku 68 proc. energii w Polsce będzie z OZE i fotowoltaiki, a dzisiaj jest 70 proc. z węgla, to do tego czasu trzeba będzie zamknąć kopalnie. Podobnie wypowiada się również Polska 2050.

- Obawiam się, że będzie to znowu czas walki o górnictwo. Także o to, żeby rzeczywiście funkcjonowała umowa społeczna w tej wersji, którą podpisaliśmy z rządem Zjednoczonej Prawicy – podkreśla Hutek.

Według szefa górniczej „Solidarności”, umowa społeczna gwarantuje pracownikom kopalni, że będą pracować do emerytury. - Chodziło nam o to, żeby zabezpieczyć tą umową ludzi, by nie szukali zajęcia po 15 czy 17 latach pracy na kopalni, gdy będą już mieli nadszarpnięte zdrowie, żeby nie musieli pracować do sześćdziesiątego piątego roku życia – mówi Bogusław Hutek.

Jak wyjaśnia: - Zdajemy sobie sprawę z tego, że bez inwestycji w górnictwie to będzie trudne. Trzeba zatem czekać na rozwój sytuacji, na stworzenie rządu. Zobaczymy też, czy to będzie nowy rząd czy może stary rząd.