Solidarność z Tauronu Wydobycie zaniepokojona brakiem odbioru węgla

5 września Solidarność z Tauronu Wydobycie skierowała pismo do prezesa Tauronu Polska Energia Pawła Szczeszka, w którym wyraża zaniepokojenie informacją o braku odbioru zakontraktowanego węgla.

Solidarność Tauronu Wydobycie: z ogromnym zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o braku odbioru zakontraktowanego przez Grupę Tauron naszego węgla

"Z ogromnym zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o braku odbioru zakontraktowanego przez Grupę Tauron naszego węgla. Stawia nas to w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej mimo uzgodnień z zarządem Tauron Polska Energia SA przy wyjściu naszej spółki z Grupy. Przypominamy, że powyższe zobowiązania były przedmiotem zawartych w dniu 16 grudnia 2022 roku porozumień, których sygnatariuszem i gwarantem jest Pan Premier Jacek Sasin - Minister Aktywów Państwowych" - zaznaczono w piśmie.

Wskazano w nim również, że nieodebranie przez Grupę Tauron od początku 2023 roku ponad 800 tysięcy ton węgla zmusiło Tauron Wydobycie do sięgnięcia po środki z dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych, co nie byłoby konieczne, gdyby na bieżąco były realizowane odbiory węgla zgodnie z umową. Jak zaznaczono w piśmie, odbiory węgla w drugim i trzecim kwartale br. są realizowane na poziomie poniżej 35 proc.

"Ponadto dochodzą do nas informacje o odbiorze węgla z importu kosztem naszych dostaw. Taki stan rzeczy budzi głęboki niepokój załóg górniczych i jest przejawem świadomego działania mającego na celu likwidację miejsc pracy Górników w naszych kopalniach, a tym samym prowadzi do napięć społecznych, których my jako odpowiedzialni partnerzy społeczni chcielibyśmy uniknąć. Zwracamy uwagę, że wspólnie powinniśmy wykorzystać czas na 'wyhamowanie emocji'" - wskazują w piśmie związkowcy z Solidarności.

Związkowcy: brak działań ze strony energetycznego koncernu będzie skutkować eskalacją konfliktu

Ostrzegają przy tym, że brak działań ze strony energetycznego koncernu będzie skutkować eskalacją konfliktu i podjęciem bardziej radykalnych działań wyrażających niezadowolenie górników. Żądają również realizacji zawartych zapisów umowy i odbioru zakontraktowanych ilości węgla w całości.

Pismo przesłano też do wiadomości między innymi premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącego Solidarności Piotra Dudy oraz wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

W strukturach Tauronu Wydobycie znajdują się trzy zakłady wydobywcze: Sobieski, Janina i Brzeszcze. W spółce zatrudnionych jest około 6300 osób.