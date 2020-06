Spadek popytu na węgiel jest uderzający, ale żaden kryzys nie trwa wiecznie

Sytuacja na międzynarodowym rynku węgla w maju 2020 roku pokazała, że światowy popyt na ten surowiec zmierza ku największemu spadkowi rocznemu od czasów drugiej wojny światowej, natomiast okres kwarantanny - w wyniku rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa w krajach będących największymi producentami i eksporterami węgla - przyspieszył ten proces. Jednak żaden kryzys nie trwa wiecznie, a każde załamanie gospodarcze ma swój kres.

Odbudowanie musi potrwać

Ostatni znaczny spadek cen krajowego węgla energetycznego w Chinach spowodowany konkurencją ze strony importu w obliczu nadpodaży, wywołał niepokój w agencjach rządowych kraju. Ceny krajowego węgla energetycznego obniżyły się do wartości krytycznych, co może prowadzić do interwencji w postaci zaostrzonej polityki dotyczącej portów importujących surowiec.Już na początku maja 2020 roku ceny surowca australijskiego o wysokiej zawartości popiołu spadły do swoich najniższych poziomów od grudnia 2015 roku, zwiększając możliwość zakupu w opcji arbitrażu na chińskim rynku.Jednak bardzo ścisłe kwotowe restrykcje dla dostaw z importu, w szczególności z Australii, powstrzymały wielu chińskich nabywców od skorzystania z zakupów w cenach konkurencyjnych. Cena surowca FOB Newcastle o parametrach NAR 5500 kcal/kg z załadunkiem w czerwcu i w lipcu obniżyła się w stosunku do notowania z 1 maja o 1,91 dol/t, i na dzień 7 maja wyniosła 38.48 dol/t, podczas kiedy krajowy rynek surowca chińskiego o parametrach NAR 5500 kcal/kg ustabilizował się w ostatnim czasie ze względu na większy popyt.Możliwości transakcji arbitrażowych graniczono wprowadzeniem rygorystycznych i nietypowych ograniczeń, co może pogorszyć relacje handlowe między Chinami a Australią. Dotyczą one nie tyle odwoływania kontraktów na dostawy, ale też wydłużają procedurę clenia ładunków w portach, co skutkuje naliczaniem dodatkowych opłat.Według danych serwisu Platts, czas oczekiwania w chińskich portach statków transportujących węgiel z Australii zwiększył się do minimum 30 dni z powodu opóźnień w odprawie celnej, co spowodowało, że jednostki te zostały zdjęte z rynku spot z powodu niepewnych terminów dostępności.Chińska Krajowa Komisja Rozwoju i Reform wydała ustne polecenie pięciu państwowym spółkom energetycznym, żeby nie importowały australijskiego węgla energetycznego, co ma na celu podniesienie cen krajowego surowca.W związku z tym oraz dużą niepewnością związaną z polityką importową w stosunku do węgla australijskiego począwszy od 15 maja ceny węgla krajowego wzrastały w tempie 1,41 dol/t/dzień, bowiem nabywcy przestawili się na węgiel rodzimego pochodzenia.Dodatkowym czynnikiem, który przeważał na korzyść rodzimego surowca, był największy od kilku miesięcy spadek chińskiej waluty w stosunku do dolara amerykańskiego, co zniechęcało do zakupu dostaw denominowanych w dolarach.Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - tymczasem rynek chiński powoli zdobywa wysokokaloryczny węgiel rosyjski, który zyskał na popularności jako substytut australijskiego surowca o parametrach NAR 5500 kcal/kg. Tym bardziej, że procedura celna w przypadku tego surowca jest zwykle dużo szybsza.W najbliższym czasie można się spodziewać wzrostu dostaw węgla rosyjskiego na rynek Chin z uwagi na odrodzenie się gospodarki po epidemii koronawirusa i tym samym większy popyt. Dodatkowo nadchodzi zwiększone letnie zapotrzebowanie na energię, co z kolei powoduje, że elektrownie muszą zgromadzić odpowiednie zapasy.