Spadło wydobycie węgla w Rosji

W rosyjskich kopalniach wydobyto około 167 mln ton węgla kamiennego w okresie sześciu miesięcy 2023 roku. To o 1,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Rosyjska produkcja węgla kamiennego spadła w pierwszej połowie roku o prawie 2 proc., mimo zwiększonego eksportu.

W rosyjskich kopalniach wydobyto około 167 mln ton węgla kamiennego w okresie sześciu miesięcy, czyli o 1,7 proc. mniej niż w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku - wynika z danych państwowej służby statystycznej (Rosstat).

Produkcja węgla koksowego była też o 2,7 proc. niższa i wyniosła 49,5 mln ton. Natomiast wydobycie antracytu, który jest węglem najwyższej klasy, zwiększyło się o 2,6 proc. do 13,2 mln ton.

Mimo ogólnego zmniejszenia wydobycia węgla kamiennego, całkowity eksport węgla w pierwszej połowie 2022 roku wzrósł o 4,7 proc. do 101 mln ton.

Szacunki DBX wykazały, że czerwcowy eksport wyniósł 16,5 mln ton, co oznacza spadek ze średniej miesięcznej wynoszącej około 18 mln ton od marca do maja. Rosja może próbować zużywać więcej gazu, co przekładać się będzie na poziom krajowego zużycia węgla.