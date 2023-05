Spalanie tego węgla może zredukować emisję zanieczyszczeń

Spalanie ekogroszku Karolinka może zredukować emisję zanieczyszczeń nawet o 50 proc. w porównaniu do emisji towarzyszącej spalaniu tradycyjnych paliw węglowych.

"Nowa generacja paliw węglowych - Karolinka 2.0" - pod takim hasłem w Polanicy Zdrój 29 maja 2023 roku odbyło się spotkanie prasowe w ramach programu promocyjno-edukacyjnego Karolinka 2.0. Zorganizowali je Polska Grupa Górnicza (PGG) i wojewoda dolnośląski przy współpracy z Instytutem Technologii Paliw i Energii z Zabrza.

Wśród poruszonych kwestii wiodącą była ta dotycząca możliwości skutecznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń w przypadku zastosowania innowacyjnych paliw węglowych np. ekogroszku Karolinka oferowanego przez Polską Grupę Górniczą.

Z badań przeprowadzonych przez ekspertów z Instytutu Paliw i Energii w Zabrzu w ramach Programu Polskiej Grupy Górniczej - Karolinka 2.0. wynika, że spalanie ekogroszku Karolinka może zredukować emisję zanieczyszczeń nawet o 50 proc. w porównaniu do emisji towarzyszącej spalaniu tradycyjnych paliw węglowych.

Specjaliści z ITPE w Zabrzu na zlecenie spółki zrealizowali pomiary na urządzeniach grzewczych zainstalowanych w jednostkach samorządowych podlegających gminom: Bojszowy, Kuźnia Raciborska i Wałcz w warunkach naturalnej eksploatacji.

Badania wykazały, że dzięki spalaniu Karolinki poprawiła się nie tylko jakość powietrza, to paliwo pomaga utrzymać także dłuższą żywotność kotła. Do tego jest bardziej wydajne, bowiem przy mniejszym zużyciu paliwa, pozwala produkować więcej ciepła. PGG kontynuuje Program Karolinka 2.0 i zaprasza do udziału kolejne podmioty zużywające paliwa węglowe. PGG liczy między innymi na udział gmin uzdrowiskowych.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa spółka węglowa. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.