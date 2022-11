Spojrzenie na węgiel okazało się dogmatyczne i krótkowzroczne

O krajowej produkcji węgla i wykorzystaniu krajowych zasobów decydować powinny czas i miejsce przejścia z jednego źródła energii na drugie - zaznacza Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Mówiąc wprost: gdy będziemy dysponować nowymi źródłami, wówczas możemy zamykać te, które posiadam.



Zdaniem Tomasza Rogali taka właśnie powinna być kolejność działań.

Jednak spojrzenie na węgiel w Unii Europejskiej było, jego zdaniem, w całości dogmatyczne i krótkowzroczne.

Cała ambicja zawarta w polityce klimatycznej UE obarczona była gigantycznym ryzykiem

- Spojrzenie na węgiel było w całości dogmatyczne i krótkowzroczne. Nie widziano w nim alternatywnego źródła energii mogącej zaspokoić potrzeby w ciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu lat - powiedział prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala w poniedziałek 7 listopada w Telewizji Republika.

- Widzieliśmy ambicje polityczne, a na wszystkich szczytach i konferencjach poświęconych klimatowi i energetyce powtarzano tylko hasła, że musimy być ambitni, jeszcze bardziej ambitni i dokonać jeszcze większego skoku wprzód. Dziś pretensje trzeba mieć do tych, którzy mieli obowiązek przewidzieć i zaplanować czarny scenariusz na wypadek odcięcia dostaw węglowodorów z Rosji. Wyszło na jaw, że cała ambicja zawarta w polityce klimatycznej UE obarczona była gigantycznym ryzykiem, które niestety się ziściło, czego skutkiem jest dzisiaj inflacja i kryzys, którego dopełniła wojna - stwierdził Tomasz Rogala.

Szef PGG podkreślił, że gdyby Polska nie korzystała z własnych zasobów węgla i realizowała w energetyce bez zastrzeżeń politykę dyktowaną przez Komisję Europejską, to jej realizacja oparta wyłącznie na gazie ziemnym oznaczałaby dzisiaj dodatkowy wydatek rzędu 180 mld zł rocznie, aby zastąpić w energetyce własne paliwo węglowe.

Elementem toczonej przez Rosję wojny jest dezinformacja i działania destabilizujące Europę

Zauważył, że import węgla związany z transportowaniem go przez kilkanaście tysięcy kilometrów z punktu widzenia ochrony środowiska nie ma sensu, bo zwiększa emisje gazów cieplarnianych. Podkreślił, że państwom członkowskim UE należy przyznać obecnie większą swobodę w kształtowaniu miksów energetycznych.

- Zwracam uwagę, że jeżeli ktoś miał ambicję kształtowania polityki i wskutek podążania za jego planem doszło do takiego dramatu gospodarczego w energetyce, to utracił on prawo do dalszego dyktowania rozwiązań, natomiast jednocześnie u uczestników transformacji powstaje prawo do bardziej swobodnego kształtowania miksu celem zapewnienia prądu w gniazdkach i ciepła w kaloryferach - wskazywał Tomasz Rogala.

Ocenił też, że elementem toczonej przez Rosję wojny jest dezinformacja i działania destabilizujące Europę.

- Wojna trwa, jesteśmy jej uczestnikami, jej elementem jest m.in. produkowanie fejków i materiałów medialnych bez związku z rzeczywistością, straszenie zimą i brakiem paliwa, wywoływanie paniki, wykupywanie surowców, destabilizacja - mówił szef PGG.

Dodał również, że w jego ocenie węgla w Polsce powinno wystarczyć w sezonie grzewczym, bowiem wystarczające są teraz zasoby własne oraz importowany wolumen.