Spokojniej wokół przyszłości kopalni Wujek

We wtorek 29 sierpnia odbyło się spotkanie dotyczące przyszłości Ruchu Wujek.

Kopalnię Wujek w 2021 roku połączono z kopalnią Murcki-Staszic. Od tego momentu obydwa zakłady tworzą dwuruchową kopalnię Staszic-Wujek. Wujek zatrudniający około 850 osób jest obecnie najmniejszym zakładem wydobywczym wchodzącym w skład Polskiej Grupy Górniczej.

- To dzisiejsze spotkanie w sprawie przyszłości kopalni Wujek było spokojne i rzeczowe - mówi portalowi WNP.PL Bogusław Ziętek, szef związku zawodowego Sierpień 80. - Ustalono, że w kopalni będą wybierane tzw. "e-L-e" (chodzi o rejon kopalni, gdzie obecnie wydobywa się węgiel - dop. red.). Będą wybierane do końca od strony Wujka, co zapewni pracę górników na tej kopalni. Dziwi mnie dlaczego to spotkanie zorganizowano akurat teraz, w przedwyborczej gorączce, skoro związki zawodowe prosiły o spotkanie w sprawie przyszłości kopalni Wujek, ale było to w maju - dodaje Ziętek.

- O tej kopalni należy spokojnie rozmawiać - podkreśla Ziętek. - Dlatego, że w tej małej kopalni łatwo możemy uzyskiwać dobrej jakości węgiel. Akurat ten, którego najbardziej potrzebujemy do wykorzystania w gospodarstwach indywidualnych - dodaje.

Przewidywany koniec wydobycia w kopalni Wujek będzie uzależniony od intensywności eksploatacji pokładów węgla.

W przypadku Ruchu Wujek w umowie społecznej nie ma daty likwidacji zakładu. Jest tylko mowa o połączeniu kopalni Wujek z kopalnią Murcki-Staszic w 2021 roku, a następnie o likwidacji kopalni Murcki-Staszic w 2039 roku.